三重爭取增設機場捷運A2a站 鐵道局：費用龐大需從長計議

新北市三重區民眾為爭取在機場捷運線三重站及新北產業園區站之間，增設A2a站，居民組成「加速興建機場捷運線A2a站促進會」，並於19日晚間於三重區二重埔市民活動中心舉辦「加速興建機場捷運A2a站地方說明會」，邀請立委李坤城、交通部鐵道局、新北及桃園市捷運工程局人員與多位議員等到場，地方表達將共同聯署盼政府及早編列預算推動。

立委李坤城說，因為A2a建站，必須更新全線號誌經費龐大，他向中央爭取專案預算，並且要先由中央、新北和桃園市三方先建立共識，才能共同編列預算進行，促進會召集人羅和讚說，機捷從102年開始測試運行，若舊系統使用15至20年，他認為政府現在就應該開始編列預算及先期計劃，不能等到舊系統壽期將屆才開始規劃，又要浪費10多年的時間。

新北市捷運局說，新北市對機場捷運增設A2a站樂觀其成，唯機場捷運原為中央推動興建，地方主管機關為桃園市政府，新北市政府考量地方民意需求主動提送A2a增站計畫，於2015年至2023年，8年間共9次提報交通部審議。

捷運局指出，交通部審查增站計畫後，認為因增站涉及新舊號誌系統銜接有安全疑慮，建議將全線號誌更新，但因全線更新經費過高（約170億元）非地方可負擔、且已逾越地方政府權責，新北市政府2023年1月函請交通部本於權責推動，交通部於2024年3月11日函覆說本案現階段推動有實務上困難。

桃園市去年12月於立法院財委會考察時說，機場捷運機電系統重置至少還要15年以上，交通部說僅增設2站，機電系統未全線更新將有安全疑慮，經評估如將機捷A1-A21站更新號誌系統，總經費170億元，財政壓力沉重，新北捷運局說，會持續關心機場捷運是否有更新或重置計畫，將一併爭取A2a增站併同納入推動。

新北市三重區民眾成立促進會，爭取在機場捷運線三重站及新北產業園區站之間，增設A2a站。（記者翁聿煌攝）

