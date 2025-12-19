為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    違規廚餘養豬增至18場 中央應變中心：地方已依法開罰9場

    2025/12/19 21:03 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）表示，目前查獲有18家養豬場違規使用廚餘，已有9件開罰。（應變中心提供）

    非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）表示，目前查獲有18家養豬場違規使用廚餘，已有9件開罰。（應變中心提供）

    我國廚餘養豬將於2027年落日，明年為轉型期，可有條件使用事業廚餘，不過到年底前仍全面禁用廚餘養豬。非洲豬瘟中央災害應變中心今（19日）表示，目前查獲有18家養豬場違規使用廚餘，已有9件開罰，另申請裝設即時監測系統的廚餘養豬場則有273場，占整體廚餘養豬場約6成。

    台中梧棲養豬場10月22日爆發非洲豬瘟疫情，隨中央採高強度圍堵措施，疫情僅限單一案場，目前廚餘將禁用到年底，明年元旦起若經地方政府許可、並有裝設即時監測系統的廚餘養豬場，可使用事業廚餘、動物性下腳料養豬，廚餘車則必須加裝GPS。應變中心今開會，由副指揮官、農業部次長杜文珍主持，應變中心表示，目前全國養豬場約5552場，廚餘養豬場查核後列管場數為405場，約佔7.3%，目前已核准可設置AIoT有273場，進度已逾列管場數6成。

    應變中心指出，為杜絕非法使用廚餘餵養豬隻，農業部自10月22日到12月18日加強稽查，查獲養豬場違規運入廚餘共18件，9件已由所在地政府依規定裁處，其餘9件正執行調查。

    為強化查核肉品來源，衛福部在應變中心表示，地方衛生局為防範非洲豬瘟持續強化肉品來源查核，包括稽查夜市、餐飲業、肉品攤商、超市、團膳、餐盒業及肉品加工廠，截至12月10日共計稽查5萬1747家次，未查獲來自非洲豬瘟疫區豬肉產品，也委託畜產會訪查市售豬肉類肉品來源，不定期抽查東南亞商店豬肉製品，倘查獲違規，將依法裁處。

