傳統技藝之美-2》安定水龍宮匯聚國寶級大師 打造文化美學館

安定水龍宮匯聚國寶級大師打造文化美學館。（記者王姝琇攝）

台南安定水龍宮由塗裝科技創辦人與家人斥資上億元攜手興建而成，力邀台灣多位傳統藝師，潘岳雄、陳三火、劉進文、蘇榮仁等人用作品共同為廟宇妝點，打造一座宛如台灣傳統工藝美學館，展現傳統技藝之美。

水龍宮主祀水仙尊王，36年前安奉在安南區伽賢塗裝科技公司，是主家與廠區的守護神，一路跟著工廠搬遷至仁德、再到永康，去年一口氣恭請16尊神明金身前往開基玉皇宮開光領旨掀起討論，今年年初終落腳安定舉行入火安座大典。

工藝師劉進文打造安定水龍宮茄苳入石柳「聖旨匾」。（記者王姝琇攝）

人間國寶陳三火為安定水龍宮製作的剪黏作品。（記者王姝琇攝）

特別的是，這裡匯集多位國寶級工藝大師的作品，包括國寶畫師潘岳雄的門神及彩繪、知名藝師呂世仁的交趾燒、台南美展首獎工藝師劉進文的木雕、人間國寶陳三火的剪黏、無形文資保存者蘇榮仁的彩繪，以及書法大師李國殿作品等，搭配阿机師磨石藝術團隊的精彩作品，為安定水龍宮妝點，毫無保留地展現傳統技藝之美，主委則由潘岳雄徒弟林傳智出任。

國寶畫師潘岳雄為安定水龍宮彩繪門神。（記者王姝琇攝）

劉進文表示，因緣際會在6、7年前與伽賢塗裝科技老董王忠賢結識，後來得知他有興建水龍宮的想法，後又特地訂製高約140公分茄苳入石柳「聖旨匾」，直到廟體竣工將該匾懸掛中門之上，別具意義！另外還有太師椅、頂下桌、虎爺等。潘岳雄說，安定水龍宮匯集多為台灣傳統工藝師作品，不只是一間宮廟，更是結合現代場域與傳統工藝的文化美學館。

