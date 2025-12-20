傳統技藝之美-1》阿机師磨石藝術 宮廟建築的裝修魔法

阿机師（圖）完成安定水龍宮正殿新作《魚躍龍門》。（記者王姝琇攝）

磨石子是民國40、50年代台灣人集體記憶，卻隨現代建築發展逐漸式微。阿机師磨石藝術團隊透過反覆摸索，將銅條鑲嵌技術融合創新、搭配複雜染色構圖，在各宮廟創作出各式象徵祥瑞的磨石藝術圖騰，傳承世代。

磨石藝術匠師机繹帆，人稱阿机師，一家三口正趕忙完成安定水龍宮正殿地板的大幅新作《魚躍龍門》。圖騰係由國寶畫師潘岳雄所打的底稿，四個邊角的蝙蝠象徵福氣到來，色彩繽紛的飛龍在天騰躍、鯉魚躍出波濤洶湧的浪花，圖騰設計，搭配阿机師巧手製圖、曲折銅條、調色上石、研磨等步驟，活靈活現的《魚躍龍門》歷經3個月終於完成，瞬間引領觀者走入作品意境。

安定水龍宮正殿地板的大幅新作《魚躍龍門》。（記者王姝琇攝）

不僅如此，不同於傳統寺廟常見石雕龍柱做法，阿机師以擅長的純手工曲折銅條技術，在圓柱上「磨」出雙龍。阿机師表示，在過去曾做過的磨石子圖騰位置，立體圓柱狀的磨石子龍柱的挑戰性與複雜性最高；這對龍柱圖騰設計是潘岳雄、林傳智2位大師賜圖，感謝聯手讓磨石子工藝得以世代傳承。

純手工曲折銅條成形《魚躍龍門》。（記者王姝琇攝）

阿机師指出，磨石子建築技術最早起源於義大利威尼斯，並於日治時期引進台灣，當時這項技術大量運用在公共設施、日常生活，從公園溜滑梯到民宅的地板、樓梯，以至於環顧宮廟裡外，「磨石子」的裝飾記憶可說是無所不在，直到1950至1960年代達到顛峰。後來隨著時代變遷、建築工法的創新，這項結合藝術巧思與工匠技藝的呈現，越來越少見。

純手工曲折銅條成形《魚躍龍門》（局部圖）。（記者王姝琇攝）

過去磨石子最常見的圖案是幾何圖形，只要是平面空間都能施作，也有隱喻各種象徵的圖騰，如丹頂鶴、蝙蝠、蝴蝶，或是數字、文字、各式水果等圖樣；而大型作品則常出現在宮廟內。阿机師提到，正因為作品與建築融為一體，當老房子開拆，「磨石子」也就隨著消逝。「天天踩著啊，以前都沒發現阿嬤家的地板這麼美！」一位前來水龍宮參香的信眾回憶道。

安定水龍宮正殿龍柱也是出自阿机師之手。（記者王姝琇攝）

在全新興建的水龍宮，除了龍柱及正殿地板的大型作品，中門兩側的文字對聯及整片外牆裝飾，也都是採用磨石子技術打造。阿机師說到，起工都得先從做好粗胚打底開始，每位師傅都有自己的手路，最具挑戰的就是純手工曲折銅條成形，作品細膩精緻與否就看這步關鍵！尤其是細緻的尖角、透出飄逸感宛如彩帶般的順滑曲線，龍爪、龍鬍、魚鱗、騰雲……。

安定水龍宮正殿龍柱（局部圖）。（記者王姝琇攝）

為傳承工藝技法，阿机師的兒子「小阿机師」也投入鑽研磨石子，跟隨父親到各地參與施作、熟練基本功；此外，小阿机師更嘗試創作新圖或將動漫角色融合銅條鑲嵌技術做成磨石子杯墊等，期許讓磨石子這項技術以更多元的樣貌延續下去。

小阿机師（圖）跟隨父親腳步投入鑽研磨石子工藝技術。（記者王姝琇攝）

