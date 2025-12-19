iPhone鬧鐘沒響？「1設定」害慘一票用戶 網激推用「這神招」

iPhone內建的「螢幕注視感知功能」，會在翻身或碰到手機時，誤判你已清醒而自動將鬧鐘轉為靜音，示意圖。（資料照）

你是否也曾因iPhone鬧鐘「消失」而錯過大事？網友發文分享，iPhone內建的「螢幕注視感知功能」，會在你翻身或碰到手機時，誤判你已清醒而自動將鬧鐘轉為靜音。貼文曝光後，引起網友熱議。

網友昨日在Dcard以「沒聽到iPhone鬧鐘真的不是你的錯」為題發文指出，若最近覺得鬧鐘「根本沒響」或音量莫名變小，恐怕不是耳朵出問題，而是手機太「聰明」了。iPhone內建的「螢幕注視感知功能」，會利用傳感器偵測使用者是否正在看手機，一旦判定用戶已在看螢幕，便會自動降低鈴聲與鬧鐘音量。

許多人習慣將手機放在床頭，半夢半醒間的翻身或手機被移動，導致系統誤判使用者「已清醒」而將鬧鐘轉為靜音。國外也有不少受害者因此錯過重要考試、上班遲到，甚至有人錯失航班。原PO也分享更改設定的步驟，先進入「設定」中的「Face ID與密碼」，將「螢幕注視感知功能」手動關閉，以免再次發生「鬧鐘失靈」的慘劇。

貼文曝光後，也有網友補充另一種可能性，「有的時候用手機側邊的音量鍵可能會同時把鈴聲關掉，如果確定聽不到鈴聲可以到『聲音與觸覺回饋』看看，要確保藍色的bar是滿的」。

另有不少人則推薦，可以用計時器當鬧鐘，「我現在都用計時器算好起床的時間，計時器不管怎樣都會叫的很大聲」、「我就是發生過這樣，所以我是用計時器，還可以看到自己還能睡多久！」、「關閉了但還是不會響，只有螢幕亮著。現在都用計時器，已經被ios鬧鐘搞好幾遍」。

