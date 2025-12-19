蘭城晶英堅持17年耶誕傳愛 累計為7543名孩童圓夢

蘭城晶英今晚邀請社福機構小朋友代表參與耶誕晚會，並由宜蘭青年鼓團「重擊現實-打擊樂團」登台演出，為活動增添熱鬧。（蘭城晶英提供）

宜蘭市的蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會，連續17年舉辦耶誕公益活動「傳遞幸福．耶誕圓夢」，邀請民眾擔任圓夢大使，幫助弱勢社福機構孩子實現耶誕願望，今晚舉辦公益晚會，共完成702個耶誕心願，累計實現7543名孩童心願。

蘭城晶英今晚邀請社福機構小朋友代表參與耶誕晚會，並由宜蘭青年鼓團「重擊現實-打擊樂團」登台演出，為活動增添熱鬧，擔任圓夢大使代表的南山部落青農品牌「山上看菜」經理陳頎文，替孩子送上耶誕禮物。

矗立大廳高6公尺的耶誕樹，化身一座「願望燈塔」，掛滿數百張孩子們親手寫下的心願卡，包括台灣世界展望會（宜蘭中心）、宜蘭家扶中心、宜蘭、台東及花蓮失親兒福利基金會、幸夫愛兒園、芥菜種靈糧堂、阿寶教育基金會、台東阿尼色弗兒童之家，以及宜蘭南山國小等。

新月教育基金會表示，702個耶誕心願已於粉絲專頁上全數認領完成，感謝各大品牌主、親子網紅與民眾踴躍響應，參與者包括宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國、磚注的愛烘培療癒空間、山上看菜、宅女小紅、柯以柔及野蠻王妃等。

新月教育基金會董事兼執行長暨蘭城晶英酒店業主環華豐集團總經理吳聲怡說，蘭城晶英以家庭度假旅遊飯店為定位，並以關懷孩童為使命，每年透過「傳遞幸福．耶誕圓夢」活動，凝聚大眾愛心為契機，呼籲更多人關心社區、弱勢兒童。

蘭城晶英為孩童圓滿。（蘭城晶英提供）

蘭城晶英酒店堅持17年耶誕傳愛，已累計為7543名孩童圓夢，今晚舉辦公益晚會邀弱勢孩童代表用餐並送上耶誕禮物。（蘭城晶英提供）

