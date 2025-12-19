為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹子、黑棕葉打造大門 阿里山國中小校慶亮點

    2025/12/19 18:14 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山國中小由家長和社區青年用竹子和黑棕葉打造的校慶大門。（阿里山國中小提供）

    阿里山國中小由家長和社區青年用竹子和黑棕葉打造的校慶大門。（阿里山國中小提供）

    嘉義縣阿里山國中小明天將舉行改制17週年慶（前身樂野國小則是91週年）活動，家長會與樂野社區青年會人員自動自發，花了兩天的時間用竹子和黑棕葉布置別具一格的校慶大門，老師將成果PO到學校臉書連結，吸引不少人按讚，直呼「太酷了」。

    校長梁俊彥指出，阿里山國中小是17年前由香林國中與樂野國小合併改制，校址設在樂野國小校地，因而慶祝校慶時也會一併提到樂野國小設校年代。

    該校臉書表示，這兩天上課的時間，校門口突然多了一批人員忙進忙出，搬來了許多的竹子和黑棕的葉子，原來是家長會和樂野社區的青年會的人員，正在為了12月20日的校慶活動進行校門口的美化布置，非常期待完成的結果，辛苦大家了。

    梁俊彥說，學校和社區連結十分密切，這次校慶活動，家長與社區青年主動協助布置大門，之前就花了一些時間去砍竹子和割黑棕葉子，再以兩天時間同心協力完成布置工作。製作過程中，由於梯子高度不夠，還開來小貨車，再將梯子放在車斗，可說備極辛苦。

    梁俊彥強調，精心布置完成校慶大門令人眼睛為之一亮，已經成了拍照打卡焦點，因而校慶結束後將繼續保留，直到竹子和黑棕葉枯萎影響到視覺效果再拆除。

    阿里山國中小家長和社區青年在貨車上架梯布置校慶大門。（阿里山國中小提供）

    阿里山國中小家長和社區青年在貨車上架梯布置校慶大門。（阿里山國中小提供）

    阿里山國中小家長和社區青年用竹子和黑棕葉打造校慶大門。（阿里山國中小提供）

    阿里山國中小家長和社區青年用竹子和黑棕葉打造校慶大門。（阿里山國中小提供）

    圖
    圖
