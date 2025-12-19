東北季風接力報到！周日全台濕涼 低溫下探15度時間曝光

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週連續兩波東北季風接力報到！中央氣象署預報，週日（21日）和下週三（24日）各有一波東北季風影響，會是整天濕涼的天氣。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天南方雲系北移，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨；週日（21日）第一波東北季風增強，並持續到下週一，迎風面的基隆北海岸、大台北、東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻說，週日這波東北季風沒那麼強，白天溫度約19度到20度，其它地方約24度到26度，並在下週二短暫回溫，並提醒新竹以南日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨。

「下週三（24日）一連三天受另一波東北季風影響，北部和東部整天溼涼」，黃恩鴻指出，下週三這波東北季風比較強一點，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北台灣白天剩下18度到19度，其它地方也降到22度到24度，低溫僅剩下15度到17度。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週以東北季風影響為主，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有局部短暫雨，其他地區早晚偏涼。

「月長期天氣預報」也顯示，第一週（12月20日~12月26日）台灣附近環境場水氣較多，各地降雨機率提高；第一週期末到第二週（12月27日~1月2日）北方冷高壓有增強的趨勢，各地氣溫轉涼；近期模式第2週預報不確定性較大。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來天氣提醒。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法