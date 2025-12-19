興建家屋重現原民生活智慧 教育部投1.6億補助90校打造文化基地

花蓮縣太平國小家屋完工後，成為校內重要文化學習場域。（教育部提供）

教育部「原住民族文化學習場域建置計畫」邁入第五年，讓學校成為原住民族文化扎根的基地，提供各校最高200萬元補助，鼓勵邀請部落耆老與文化工作者參與，透過課程、空間與活動設計，重現原住民族的傳統智慧與生活樣貌，已有近90所學校參與，補助經費達1.6億元。

教育部國教署組長孫旻儀說明，文化傳承不只是停留在教材或展示，而要透過行動融入學生生活，教育部引導學校從課程出發，邀請部落耆老與在地職人參與，讓文化實作與教學歷程相互交織，當學生親手參與家屋興建、祈福儀式或工藝製作時，不只「看見」傳統，更能在體驗中理解其背後的精神與價值，培養學生對自身文化的自信與歸屬感，使校園成為民族文化持續綻放的土壤。

南投縣久美國小全校師生與部落族人一起建置布農族卓社群傳統家屋，並將家屋議題融入各年級校訂課程，例如族語教師結合課程，介紹傳統器具與生活文化，讓學生在真實情境中學習，家屋成為文化教育的重要教材與教具，也成為校內舉辦重大活動場域，如感恩祭，學校表示，這座傳統家屋象徵著部落合作與團結的精神，展現族群文化在教育現場中的實踐與傳承。

此外，花蓮縣太平國小建置傳統小型聚落，修繕家屋並擴耕小米園，營造傳統部落生活情境作為教學場域，課程融入開墾祭、播種祭及上樑儀式等傳統祭儀，邀請部落耆老帶領師生祈福，讓學生親身體驗祭儀文化，理解部落生活與信仰的連結，透過實作與體驗，學生能深刻認識民族植物、祭儀文化與生活智慧，讓原民文化教育向下扎根。

宜蘭縣金岳國小以校本課程「Tayal Calay—成為真正的泰雅人」為主軸，將泰雅族工藝美學與建築智慧融入教學中，帶領學生參與家屋屋頂修繕、建置穀倉與獵寮陷阱區的打造，師生與部落工班合作，使建造現場成為文化學習的課堂，學校同時以數位影像記錄整個過程，作為日後珍貴的教學教材，透過這樣的文化場域學習，學生在自然環境中體驗泰雅文化之美，培養多元文化素養與族群認同感。

南投縣久美國小重現布農族卓社群感恩祭，於完工的家屋進行進倉儀式。（教育部提供）

