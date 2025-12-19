為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北台南家扶聯手飯店 旅人助童獲耶誕禮物

    2025/12/19 17:59 記者劉婉君／台南報導
    台南桂田酒店「心願卡活動」，禮物將送到偏鄉弱勢孩童手上。（桂田酒店提供）

    台南桂田酒店「心願卡活動」，禮物將送到偏鄉弱勢孩童手上。（桂田酒店提供）

    參與者依心願卡送來的禮物先送到酒店後，再轉由北台南家扶中心，送到偏鄉弱勢孩童手上。（桂田酒店提供）

    參與者依心願卡送來的禮物先送到酒店後，再轉由北台南家扶中心，送到偏鄉弱勢孩童手上。（桂田酒店提供）

    耶誕節前夕，台南桂田酒店連續10年攜手北台南家扶中心，先由偏鄉弱勢兒童寫下想要的生活必需品之後，再將小朋友的心願卡放在酒店大廳，邀請飯店旅人與民眾一同化身耶誕老公公送愛，陪伴弱勢孩童度過溫馨節日。

    每年耶誕節，許多小朋友期盼收到「耶誕老人」的禮物，台南桂田酒店從10年前開始，即與北台南家扶中心合作，在耶誕節前夕舉辦「心願卡認領活動」，迄今不間斷。偏鄉弱勢兒童的心願多為書包、文具、衣物與鞋子等生活必需品，有小朋友因為長高了，原本的襯衫穿不下了，希望能有1件新襯衫；也有想要上課學習用的剪刀、修正帶等文具；或是1件冬天可以禦寒的外套。

    台南桂田酒店人員表示，每年約有40、50位小朋友寫下心願卡，去識別化後張貼在酒店大廳，住宿旅客或是用餐民眾可以自行認養，將禮物送到飯店後，再交給家扶中心轉送給小朋友，由酒店做為平台，串聯善意、推廣公益，讓參與者在日常旅途中，也能輕鬆付出1份心意，每年都獲得許多善心旅人或民眾參與，今年的禮物也已完成募集，將於明（20）日交給北台南家扶中心。

    台南桂田酒店連續10年攜手北台南家扶中心，在耶誕節前夕舉辦「心願卡活動」，邀旅人化身耶誕老人，為偏鄉童送上禮物。（記者劉婉君攝）

    台南桂田酒店連續10年攜手北台南家扶中心，在耶誕節前夕舉辦「心願卡活動」，邀旅人化身耶誕老人，為偏鄉童送上禮物。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播