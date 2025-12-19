北台南家扶聯手飯店 旅人助童獲耶誕禮物

台南桂田酒店「心願卡活動」，禮物將送到偏鄉弱勢孩童手上。（桂田酒店提供）

耶誕節前夕，台南桂田酒店連續10年攜手北台南家扶中心，先由偏鄉弱勢兒童寫下想要的生活必需品之後，再將小朋友的心願卡放在酒店大廳，邀請飯店旅人與民眾一同化身耶誕老公公送愛，陪伴弱勢孩童度過溫馨節日。

每年耶誕節，許多小朋友期盼收到「耶誕老人」的禮物，台南桂田酒店從10年前開始，即與北台南家扶中心合作，在耶誕節前夕舉辦「心願卡認領活動」，迄今不間斷。偏鄉弱勢兒童的心願多為書包、文具、衣物與鞋子等生活必需品，有小朋友因為長高了，原本的襯衫穿不下了，希望能有1件新襯衫；也有想要上課學習用的剪刀、修正帶等文具；或是1件冬天可以禦寒的外套。

台南桂田酒店人員表示，每年約有40、50位小朋友寫下心願卡，去識別化後張貼在酒店大廳，住宿旅客或是用餐民眾可以自行認養，將禮物送到飯店後，再交給家扶中心轉送給小朋友，由酒店做為平台，串聯善意、推廣公益，讓參與者在日常旅途中，也能輕鬆付出1份心意，每年都獲得許多善心旅人或民眾參與，今年的禮物也已完成募集，將於明（20）日交給北台南家扶中心。

