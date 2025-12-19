台灣學子創意發光！教育部IDC計畫助攻藝術設計人才躍上國際舞台，教育部高教司長廖高賢肯定並鼓勵學子持續提升競爭力。（教育部提供）

今年進入尾聲，是台灣學子創意發光的一年。教育部統計，我國學生今年共有193件作品囊括59項藝術設計國際競賽，包括德國紅點（Red Dot）、德國iF、美國IDEA等大獎。

教育部推動「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫（IDC）」，今（19）日舉行頒獎暨成果發表會，1件獲「全場大獎」，1件獲「金獎」，5件獲「銀獎」，10件獲「銅獎」獎，176件獲優選及入選，學生表現亮眼，獲國際競賽高度肯定。

教育部高教司長廖高賢說，IDC計畫在推動台灣藝術及設計教育與國際接軌，強化我國藝術與設計領域的人才培育，使其具備國際競爭力，並提升創作國際水準及擴展國際視野，亦透過獎勵機制發掘優秀人才，期待未來能轉化為設計產業的實質人力資源，以厚植產業實力。

IDC計畫每年公告認可的國際競賽清單，對獲獎學生發放獎勵金並補助參賽交通費用，獎勵項目分為「綜合設計」、「產品設計」、「視覺傳達設計」、「數位動畫」、「工藝設計」、「建築與景觀設計」及「時尚設計」7大類，自2006年迄今累積65校參與，2094件作品獲獎。

國立台灣科技大學設計學院設計系學生林劭宇、蔣佳穎作品「消波新解方ECOTRAPOD」，以回收牡蠣殼製成的環保消波塊，使用循環漿體取代水泥，可減少30％到90％碳排放，其Gyroid（多孔螺旋曲面）結構輕盈堅固，提供海洋生物棲息空間，兼具生態、功能與美感，實現海洋永續，獲2024年「美國建築大師獎（AMP）─StudentProductoftheYear」，並獲得教育部計畫第三等全場大獎。

國立成功大學規劃與設計學院工業設計學系碩士班學生林姿廷、徐苡宸創作作品「Hoo!」，是一款專為語言治療師所設計的創新構音教具，藉由有趣的吹氣互動遊戲，增強口腔基本動作，將故事、紙盒和電子電路結合，帶給孩童全新互動體驗，改善構音異常和咬字不清問題，有助於未來語言發展，今年獲得「美國國際設計傑出獎（IDEA）─金獎Gold」，並獲得教育部計畫第一等金獎。

台灣學子創意發光！教育部IDC計畫助攻藝術設計人才躍上國際舞台。（教育部提供）

