紓解國1內壢、中壢段壅塞 高公局：中豐交流道月底通車

國1號中豐交流道動線。（高公局提供）

交通部高速公路局今天（19日）宣布，「國道1號中豐交流道新建工程」歷經近3年施工，在完成通車前勘驗及部分驗收等作業後，可望月底開放通車。

中豐交流道是專門服務五股-楊梅高架道路的交流道，高公局表示，新設北入及南出匝道啟用後，預計可有效分擔內壢交流道18%，以及中壢交流道7%交通量，改善交通壅塞情形，縮短通勤時間，預期青埔地區往來泰山轉接道行車時間，約可節省10分鐘。

請繼續往下閱讀...

高公局也特別提醒，中豐交流道僅服務國1五楊高架道路的用路人，通行車種也與國1高架道路相同，禁止通行大貨車如聯結車、砂石車、貨櫃車等。未來中壢地區用路人可利用中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人可利用迴轉道進入北入匝道；五楊高架道路南下的用路人，則可利用中豐交流道新設出口匝道分別前往中壢及青埔地區。

此外，為確保主線與匝道車流能有效分流並減少交織衝突，中壢轉接道路段將透過標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道，以及禁止入口車輛駛入平面主線，請用路人依據標誌標線及指示牌面行駛。高公局強調，這項工程不僅打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來結合機捷A21環北轉運站，將使大眾運輸轉乘更加便捷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法