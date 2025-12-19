高山烏龍茶「雲裳烏龍」評鑑 竹縣頒獎

新竹縣今年的「雲裳烏龍」特等獎涂旭帆（前右5）也同時捧回「冠軍茶」的榮耀。（新竹縣農會提供）

新竹縣原鄉經濟作物~冬季高山烏龍茶（雲裳烏龍）優良茶評鑑最近剛完成，最終評出特等獎涂旭帆，另有涂旭帆、怡農茶園李宥蓉、以及甲子園盧瑞祥同獲冠軍茶，包含頭等、金質以及優等獎在內，共有130名參賽茶農或相關業者獲得肯定。

新竹縣農會表示，竹縣五峰、尖石2鄉海拔1200到2000公尺處，日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧，獨特的氣候與地理環境，使得此地生產的高山茶葉風味特別，所以2鄉在此高海拔處栽種高山茶各約40公頃，後來縣農會跟縣府農業處等合作，建立「雲裳烏龍」這個新竹縣高山烏龍茶品牌，透過優良茶的評鑑機制針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」做優良茶的評鑑與分享。

今年報名點數有200點，最終評出特等獎得主涂旭帆，涂旭帆又跟怡農茶園李宥蓉、甲子園盧瑞祥一起拿下冠軍茶，另外評選9名頭等獎、24人金質獎以及93名優等獎，總共有130人在層層把關下獲得了各界的肯定，一同建立新竹縣高山茶葉的口碑，更平添竹縣高山烏龍茶在市場上的競爭力，今天公開頒獎表揚這些茶農。

而為推廣雲裳烏龍，縣農會將從下週一（22日）起到下週五（26日）辦理「2025新竹縣雲裳烏龍品茶節」，地點就在新竹縣農會３樓，期間每天早上9點到中午12點，邀請專業品茶師用手沖，帶領大家品評雲裳烏龍茶的淡雅香氣與甘醇滋味等多層次風味，也經由專業講解，讓更多人了解雲裳烏龍茶的特色、產地故事以及評鑑選茶標準。

新竹縣高山烏龍茶「雲裳烏龍」已經連年透過優良茶評鑑打開市場知名度。（新竹縣農會提供）

