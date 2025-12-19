高雄新市鎮3期開發爭議！搶救橋頭糖廠百公頃森林 1900人連署

環團與議員搶救橋頭糖廠百公頃森林。（記者葛祐豪翻攝）

擁有逾百年歷史與生態資產的橋頭糖廠，如何在橋頭新市鎮第三期開發計畫中，兼顧開發需求與環境保留，引發社會高度關注。高市議會今（19）日舉辦「守護橋頭糖廠百頃森林」公聽會，環團提出保留新市鎮三期鐵路以東約180公頃森林與糖廠文史區域等五項訴求，目前已有38團體、1900人連署支持；台糖則表示，計畫將保留糖廠文化區約21.48公頃，並將於道路規劃上降低衝突、維護景觀。

台灣森林城市協會理事長莊傑任於公聽會表示，近期國土署橋頭新市鎮第三期規劃，導致橋頭糖廠豐富的觀光、文化、生態資產消失，1-1的60米巨大馬路將破壞糖廠員工宿舍區與老樹群，將糖廠一分為二，也破壞興糖國小校門口老樹群，民間已發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」行動，主張保留約180公頃森林及文史空間。

請繼續往下閱讀...

目前已有38團體、1900人連署提出五項訴求，第一、保留新市鎮三期-鐵路以東約180公頃森林與糖廠文史區域；第二、保護環頸雉、黃鸝棲地，保留5分車軌道/自行車綠廊；第三、保留典寶溪與三塊厝水溝洪氾區，打造自然防洪溪流；第四、道路1-1、捷運紫線改道，避開糖廠與森林規劃，改走民間版替代方案；第五、新市鎮三期撤案，擴大整合新市鎮四期與周邊重劃區重新整體規劃。

與會的議員黃秋媖指出，橋頭糖廠承載地方集體記憶與文化認同，都市開發不應以犧牲森林與土地記憶為代價，一次性大規模開發恐對生態與防洪造成不可逆影響，市府應將公民參與納入開發基準，讓保留與發展同步進行。

議員李雅慧表示，本案影響層面廣泛，涉及土地利用、森林價值及市民生活權益，市府應在中央決策前，即啟動公開協商，尤其新市鎮三期期程與內容，仍待更清楚說明；黃飛鳳則認為橋頭糖廠具高度觀光潛力，應妥善保存並發展沉浸式體驗，反對無節制開發導致淹水與環境惡化。

對此，高市都發局副總工程司薛淵仁說明，新市鎮三期都市計畫由內政部主導，目前仍在公開展覽及專案小組審議階段；台糖公司課長何昇軒表示，計畫將保留糖廠文化區約21.48公頃，人造林徵收為51公頃，並將於道路規劃上降低衝突、維護景觀。

環團指1-1的60米巨大馬路，將會把橋頭糖廠一分為二。（台灣森林城市協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法