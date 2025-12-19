嘉義縣議會寒冬送暖 連續11年愛心不間斷

張明達打扮成耶誕老人與孩子互動。（嘉義縣議會提供）

嘉義縣議長張明達等代表捐贈商品提貨券給弱勢家庭與社福機構。（嘉義縣議會提供）

嘉義縣議會自2014年議長張明達上任以來，為照顧弱勢，每年年底辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邁入第11年，今天邀請全縣9家身心障礙福利機構與全體院生代表約100人聚餐，嘉義縣獸醫師公會與嘉義縣家畜疾病防治所也招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者響應參與。

張明達、副議長陳怡岳、縣議會秘書長李光耀、副縣長劉培東等出席公益聚餐，感謝各界捐贈物資與現金給各身心障礙福利機構；天主教安道社福慈善事業基金會等結合5個團體今天也到議會報佳音活動，大廳設有「達哥遊樂園」包括夾娃娃機、保齡球、彈珠檯與沙包丟丟樂等闖關遊戲設施，讓孩子玩的開心。

張明達說，今年提供210戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，身心障礙機構院生395人每人500元商品提貨券，總共82萬7500元的全聯提貨券，並感謝強本交通事業公司捐贈20萬、英威康科技公司20萬、重陞電機工程公司20萬、昱毅營造公司20萬、興安營造公司20萬、世界聯合科技公司20萬、國統國際有限公司20萬、瑋祥科技公司20萬、起動生物科技公司20萬、阿里山神木賓館10萬，10家民營企業共190萬元現金捐助，分別提供10家弱勢團體，每間可獲19萬元現金資助。

張明達說，嘉縣農漁畜業力挺縣議會長達11年，幫助慈善弱勢團體度寒冬，物資捐助單位有淞品生技公司、雷龍興業有限公司、綠岩能源、旭岡企業有限公司、宏洋冷凍水產公司、久普實業公司、大成長城企業公司、社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、東晟水產股份有限公司、蝦覓世界、崇文冷凍食品股份有限公司、榮杰漁業產銷班、林家冠軍烏魚子、長潤水產食品有限公司、嘉義縣養殖漁產生產合作社、雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第22班、嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義縣獸醫師公會等19個單位，提供如羊毛毯、各式海產、雞肉、雞蛋、香腸等。

而張明達與李光耀因得知中埔鄉和睦國小推動「藝文深耕計畫」欠缺經費，媒合昱毅營造股份有限公司捐助為期3年共90萬元經費，讓14個班級、近300位孩子受益，學生黃佩琁今天代表學校感謝張明達及昱毅營造董事長王瑞章，敬獻書法作品「昱曜山河安九鼎，毅定金石固乾坤」。

丹娜絲颱風造成嘉義縣許多弱勢鄉親的房子受損，張明達媒合昌吉營造股份有限公司免費修繕54戶弱勢家庭受損房屋，今天由劉培東頒發感謝狀給昌吉營造表達感謝。

