雨天大隊接力摔倒 寶桑國小「不到1秒之差逆轉勝」超熱血

寶桑國小選手跌倒瞬間仍高舉接力棒。（校方提供）

台東縣全縣大隊接力競賽今天下午舉行，氣溫低，還下過大雨，國小六年級組東海、寶桑國小雙強廝殺，寶桑還接棒摔倒，卻上演逆轉勝，比賽過程超熱血，選手與觀眾都沸騰。

大雨在下午決賽前停歇，場地潮濕、零星積水，增加比賽挑戰難度。

小六組直到第三棒才拉出各校差距，東海國小領先約30公尺，未料，寶桑國小其中一次交棒時，持棒選手相撞摔倒，仍高舉接力棒奮力交給下一名跑者，但差距已拉開到50公尺。

寶桑國小選手咬牙直追，但東海實力不弱，跑得游刃有餘。寶桑倒數第二棒林時賢接棒後急起直追，差距從50公尺拉到剩下不到5公尺，雙方最後幾乎同時交棒。

寶桑國小最後一棒康辰羽加足馬力追過東海國小，最後在學校老師、同學興奮尖叫中，以4分14秒10、不到1秒之差奪冠。觀戰家長直呼：「心臟快停了！」

寶桑國小最後兩棒上演逆轉勝。（校方提供）

下過雨、場地潮濕又低溫，但刺激賽事讓人熱血沸騰。（校方提供）

