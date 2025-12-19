為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    精神疾病照顧者專線開辦10年 伊甸提4訴求整合社區資源

    2025/12/19 16:36 記者黃宜靜／台北報導
    伊甸基金會活泉之家2015年開辦「精神疾病照顧者專線」，至今已滿10年，今舉辦記者會回顧專線10年來的服務歷程。（記者黃宜靜攝）

    伊甸基金會活泉之家2015年開辦「精神疾病照顧者專線」，至今已滿10年，伊甸基金會表示，回顧專線10年來的服務歷程，累計接聽超過2萬3000通來電，陪伴逾2500位照顧者，在其中發現社區服務量能不足問題，因此提出4大訴求，呼籲政府整合社區資源，為精神疾病家庭打造更有韌性的社區支持網絡。

    伊甸基金會常務董事尹可名表示，面對低落的時刻，有些人總是求助無門，如果能透過電話另一端聆聽，讓這些人心理得到一些舒緩跟療癒，就是專線的重要意義。精神疾病照顧者專線10年來，共累計接聽超過2萬3000通來電，陪伴逾2500位照顧者。同時，在專線設立以來，也發現對多數家庭而言，精神疾病的照顧負擔，不僅在於醫療，更多的是「日常生活」的關懷。

    伊甸基金會指出，從接線資料可見，照顧者資訊需求類別中，「社區資源」的諮詢比例位居首位，佔比2成。相較於醫療知識、補助制度或法律問題，照顧者更迫切需要理解的是如何申請、銜接並使用日間照顧、復健機構、安置處所及就業等社區服務，若社區服務量能不足以銜接，家庭往往只能在醫院與家庭間，來回奔波。

    專線志工、精神疾病家屬的昕妍說，媽媽在她小時候時便患有思覺失調症，弟弟則是在大一期間發病，經強制住院後1個月便出院了，不過真正的難題卻是回家後的那一天，他們發現社區資源是斷裂的，從陸續使用社區復健中心、會所到就業服務的經驗中，發現除了弟弟反覆發病外，家屬也不知道如何協助、得知弟弟的病程，讓她深刻明白社區支持資願對精神疾病家庭的重要。

    對此，伊甸與中華民國康復之友聯盟、台灣失序者聯盟、台灣家連家精神健康教育協會，以及撰寫知名著作《回家》中正大學社會福利學系教授陳芳珮，共同提出4大訴求，包括：精神疾病家庭需要「可取得且有效」的社區支援；再者，社區支持深入日常，接住每個家庭的危機時刻；其三，社區支持要多元，不讓照顧負荷由家庭獨自承擔；最後，也應落實「參與」服務的精神，讓同儕社群成為社區的後盾。

    伊甸基金會常務董事尹可名表示，精神疾病照顧者專線10年來，共累計接聽超過23,000通來電，陪伴逾2,500位照顧者。（記者黃宜靜攝）

    民團共同提出4大訴求，呼籲政府整合社區資源，為精神疾病家庭打造更有韌性的社區支持網絡。（記者黃宜靜攝）

