阿里山老翁違規廚餘養1頭黑豬 嘉義縣府開罰8萬

嘉義縣阿里山老翁用廚餘飼養1頭黑豬。（民眾提供）

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，農業部公告禁止以廚餘養豬，嘉義縣阿里山鄉1名80多歲老翁以民宿廚餘飼養1頭黑豬遭查獲，他已將黑豬宰殺，縣府農業處將依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，各開罰老翁5萬元及3萬元共8萬元；縣府說明，此案並非嘉義縣首次以廚餘餵養開罰案件，而是10月爆發非洲豬瘟疫情後嘉義縣首例。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，非洲豬瘟疫情爆發後，縣府已主動通知所有規模養豬戶與個別飼養戶，包括寵物豬，進行列管並告知全面禁止使用廚餘養豬相關規定，老翁飼養1頭黑豬，無畜牧場登記，也有接獲縣府通知，仍持續用廚餘餵豬。

請繼續往下閱讀...

稽查人員查核時發現豬舍飼料槽內堆滿廚餘，黑豬躺在飼料槽旁邊，違規事證明確；老翁得知違規表達歉意，並表示全力配合，也直接把黑豬宰殺，希望能從輕處分。

嘉義縣政府12月初公告，依據農業部公告，縣內禁止搬運廚餘至豬隻飼養場所，不得使用於飼料或飼料添加物，豬隻飼養場所不得使用，老翁違反規定，依據動物傳染病防治條例、飼料管理法條例處5萬元及3萬元共8萬元罰鍰。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，已多次派員到場宣導，清楚說明法規與防疫風險，當事人也表示願意配合，但後續仍查有違規情形，依法必須處理；此事件並非養豬數量多寡問題，而是防疫政策是否確實落實的關鍵，廚餘是各國非洲豬瘟防疫的高風險來源，防疫工作沒有模糊空間，沒有「我只養一頭豬」的例外，包含寵物豬也不行，政策嚴格是為在疫情發生前就阻斷風險，請民眾理解規定、共同配合，才能守住產業。

老翁用廚餘養黑豬，將被開罰8萬元。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法