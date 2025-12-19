新竹》關西高中耶誕生命教育週起跑 「福鹿」登場報佳音

國立關西高中技士羅盛業跟他利用廢棄樹枝所做成的「福鹿」。（關西高中提供）

關高幼兒園的小朋友們今天一早到關西高中內，用耶誕組曲跟哥哥姐姐、以及師長們報佳音。（關西高中提供）

耶誕節的腳步近，國立關西高級中學從今天起到下週五（26日）定名為該校的「聖誕生命教育週」，結合報佳音、社團表演、祈福點燈以及永續藝術展，引領全校師生歲末時節感謝身邊一切，也關懷送暖給身邊人事物。

系列活動由今天的小天使報佳音拉開，關高幼兒園的幼童們踏入關高校園各角落傳唱著耶誕歌曲，而前述耶誕週期間的每天午間時光，將會有吉他社、韓研社以及熱舞社輪番帶來主題表演出，用音樂、舞蹈傳遞祝福。全校月會時，校方也會在禮堂舉行祈福點燈儀式，伴隨合唱社的耶誕福音，讓大家在燈光與歌聲中凝聚。

至於同步推出的「關高福鹿迎聖誕~校園廢材永續展」，是該校美術老師張秉正策劃，用藝術視角串聯生命教育與永續議題，讓校園公共空間成為可閱讀、可對話的學習場域，實際作品則由曾獲教育部「杏壇芬芳獎」的該校技士羅盛業創作。

羅盛業拿校內經修剪後的樹木廢枝條當材料，歷時1年製作多件「福鹿」裝置藝術，從中引導學生看見廢棄物轉化為藝術與教育資源的可能性，進而理解循環經濟、零廢棄以及人與自然共好的理念，這也是該校近期入圍IASE教育影響力獎之「教學創新組」，把當中永續理念融入校園日常的具體實踐。

國立關西高中的耶誕生命教育週系列活動今起展開，由「福鹿」裝置藝術帶領大家感受廢棄物還有春天的佳音。（關西高中提供）

