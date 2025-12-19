南投竹山燈會花海打頭陣 波斯菊、百日草盛開競豔

南投竹山鎮串聯年底燈會旅遊，在鎮上九十九崁地區打造大片波斯菊與百日草花海，場面相當壯觀。（竹山鎮公所提供）

南投竹山鎮竹藝燈會將在年底開跑，竹山鎮公所為串聯燈會旅遊，近期在燈會附近的九十九崁地區設置花海，除了粉色波斯菊，還有繽紛百日草，4000平方公尺花田讓人目不暇給，花期可到明年1月中旬。

竹山鎮公所表示，竹山竹藝燈會將從12月31日到明年的3月7日，主燈會場在竹山菸葉館，為串聯燈會旅遊，近期在附近的九十九崁打造大片花海，花田分成粉嫩波斯菊，以及豔麗百日草共2區，目前正值盛開期，預計花期到明年1月中旬，之後則會更換成其他草花，持續到燈會結束。

公所說，民眾可利用盛開期前往欣賞花海，屆時燈會開跑，白天可先到九十九崁賞花，再到竹山老街品嚐在地傳統小吃，或到紫南宮參拜祈福，晚間再到菸葉館主燈區，以及竹山鬧區老街欣賞各式花燈。

