    首頁 > 生活

    小天使報佳音 澎湖縣長陳光復化身耶誕老人送禮

    2025/12/19 16:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    集愛工坊、魔豆手作工房及應許之地的天使們，前往澎湖縣政府報佳音。（澎湖縣政府提供）

    集愛工坊、魔豆手作工房及應許之地的天使們，前往澎湖縣政府報佳音。（澎湖縣政府提供）

    隨著耶誕佳節腳步接近，集愛工坊、魔豆手作工房及應許之地的天使們在師長陪同下，今（19）日來到縣府前廣場報佳音。孩子們以嘹亮純真的歌聲與充滿活力的舞蹈，為現場注入滿滿溫暖與歡樂氣氛，也向縣府員工與民眾傳遞耶誕祝福與平安。

    澎湖縣長陳光復特別化身耶誕老公公，分送禮物給小天使們，與大家互動合影，並向孩子們獻上誠摯祝福，祝福大家健康快樂、平安成長。

    陳光復表示，耶誕節是紀念耶穌降生、充滿愛與希望的節日，透過報佳音活動，不僅讓更多人感受到節慶的溫馨氛圍，也展現身障朋友勇敢自信、積極參與社會的美好力量。他強調，縣府持續投入資源，打造更友善、多元與包容的生活環境，讓每一位小天使都能安心生活、享受社會及家庭的溫暖。

    活動中，老師代表學員致贈親手製作的卡片與手作，感謝縣府長期以來對身障朋友的關懷與支持，無論在社會福利、就業輔導或生活照顧等面向，皆給予實質協助，讓學員們能安心學習、快樂生活。

    澎湖縣長陳光復化身耶誕老公公，致贈耶誕禮物。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復化身耶誕老公公，致贈耶誕禮物。（澎湖縣政府提供）

