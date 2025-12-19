為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南關子嶺台灣木材故事館推動木育與永續教育 孩童學習森林保育課

    2025/12/19 16:07 記者楊金城／台南報導
    實木操作體驗。（林保署嘉義分署提供）

    實木操作體驗。（林保署嘉義分署提供）

    為深化學童對國產木材與永續森林的認識，農業部林業及自然保育署嘉義分署昨天、今天在台南白河關子嶺台灣木材故事館舉辦「木育體驗課程」，邀請白河竹門國小及仙草國小師生走入展館，透過木作實作與短影音創作，認識國產木竹材、生活實用，培養對森林與土地的關懷。

    在「小小嶺隊」短影音創作活動中，學童以「記憶關子嶺」及「台灣木材故事館」為主題，透過導覽、集思廣益與腳本發想，完成3分鐘的影音作品，記錄對木材與山林的觀察與感受。

    優秀作品除獲得獎勵，也將在林保署嘉義分署臉書粉絲專頁露出，讓民眾從孩童的視角認識森林與木材，擴大木育教育的影響力。

    在「國產木材機器人」的體驗課程，則由專業講師引導學童認識國產木材特性、國產材標章及材料循環再利用觀念，並親手組裝創意木作作品。孩子們在創作與成果分享過程中，展現豐富想像力與對永續議題的理解，為課程留下難忘的學習回憶。

    林保署嘉義分署表示，透過結合木育體驗與數位創作，不僅讓學童「動手做、做中學」，也讓永續教育從課堂延伸到生活，留下深刻且具溫度的學習記憶。未來將持續與學校合作，推動多元木育與環境教育活動，讓更多人認識國產材價值，共同為森林永續努力。

    實木機器人玩具。（林保署嘉義分署提供）

    實木機器人玩具。（林保署嘉義分署提供）

    台南白河關子嶺台灣木材故事館舉辦「木育體驗課程」，邀請白河竹門國小及仙草國小師生走入展館。（林保署嘉義分署提供）

    台南白河關子嶺台灣木材故事館舉辦「木育體驗課程」，邀請白河竹門國小及仙草國小師生走入展館。（林保署嘉義分署提供）

