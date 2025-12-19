台東大學產學合作培育新紅麴菌株 獲國家新創獎

台東大學教授李俊霖帶領團隊開發新紅麴並獲國家新創獎。（校方提供）

國立台東大學生命科學系教授李俊霖實驗室致力於紅麴的安全性與功能性研究，其團隊建立一株新型紅麴菌株，能富集多種功能性代謝物，這型菌株不僅是少數台灣產，同時也極具潛力，17日獲頒第22屆「國家新創獎－學研創新獎」殊榮。

李俊霖表示，這款菌株是由數屆研究生接力培育、發現，最重要的是不產生桔黴素、不含monacolin K，前者會損害肝臟，後者雖能降膽固醇，也是市面9成產品皆有，但我國規定有劑量上限，美國則是完全禁止，本研究室培育菌株則是兩者皆無。

再者，以往台灣多為日本紅麴達6成，但在日本小林製藥發生紅麴遭感染後，目前市面多為中國所產，僅晨暉、台酒等少數公司有研發能力，但大多有monacolin K成分，也無法銷美。

校方表示，據研究發現，這株菌株具備調節腸道菌相、改善脂質代謝與促進整體代謝健康等多重功效，成功突破傳統紅麴僅著重單一功能成分的限制，為次世代功能性食品開創重要發展方向。

這項研究自2010年至2024年間，由李俊霖教授實驗室的研究生與專題生共同完成。學生們實際參與菌株篩選、發酵試驗、分析驗證與應用評估等各個環節，透過「做中學」的方式累積完整的研發經驗；團隊亦透過產學合作計畫與晨暉生物科技股份有限公司（保瑞集團旗下）進行技術交流與製程驗證、產學合作，當時參與研究的兩名研究生畢業後隨即進入晨暉生技任職，多位專題生也陸續考取台大、成大、中興大學繼續深造。

未來此項研究成果將透過產學合作在臺東大學食品生技工廠進行製程放大與產品開發，推動新創保健食品問世，從研發過程到成果轉化為實際產品，師生完整體驗從實驗室到市場的創新產業化歷程。

「國家新創獎」為國內生醫與大健康領域極具指標性的創新獎項，評選重點涵蓋創新性、技術成熟度、產業應用潛力與社會影響力。本屆頒獎典禮由生策會、生策中心主辦，報名件數高達392件，較去年成長約20%，評審團召集人與評審委員共同開了近30場審查會議，累積投入時間超過1000個小時，顯示獎項評選的嚴謹性與專業度。

