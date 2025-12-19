RODY跳跳馬小提燈藍、粉夢幻亮相 首波限量贈送地點、時間看過來

彰化月影燈季明年第三年推出生肖小提燈，明年馬年「RODY跳跳馬」小提燈提前亮相。（縣府提供）

明（2026）年邁入第7年的彰化月影燈季活動，縣府將於下週六（27日）點燈，宣告長達65天的燈期活動來了，從龍年（2024）首度推出「多多龍」PVC充氣小提燈爆紅受好評，今年延續熱潮再推出蛇年「emoji」小提燈也深受歡迎，迎接明年生肖馬年，縣府特別結合風靡近半世紀的經典玩具RODY跳跳馬，推出全新「跳跳馬」小提燈，將在點燈當晚亮相，2000個限量發送。

今年月影燈季吸引近240萬賞燈人潮刷新高，明年活動將於下週六正式點燈，展期一路延續至明年3月1日，搭配生肖馬年，活動以「跳跳馬戲團」為主題，把大佛風景區打造成如童話故事裡的馬戲團樂園，以RODY跳跳馬和家喻戶曉的卡通人物、櫻桃小丸子當主燈區的主角，超大型充氣人偶為亮點，結合旋轉木馬、歡樂馬戲元素與互動燈組等不同風格的燈飾裝置，讓民眾打卡拍照，隨便拍都超夢幻，還有每天晚上聲光秀，陪伴大家從歲末年終一路嗨到元宵節前二天（3月1日）。

縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，今年聲光秀不僅有巨型RODY跳跳馬和櫻桃小丸子當亮點，每晚每半小時一場的夢幻燈光秀，更與彰化子弟、九把刀執導的2026年春節賀歲電影「功夫」合作，每週五、六、日推出特別版雷射光雕秀，以「功夫」電影主題曲搭配光雕秀，聲光效果一次到位。

近年來活動人氣紅不讓的小提燈，去年「多多龍」再加特別版共9000個發送一空，今年6000個「emoji」小提燈也秒殺索取，明年的「RODY跳跳馬」小提燈尚未亮相就已在臉書掀起討論，首波2000個推出藍、粉兩種顏色，預計12月27日點燈現場免費發送，當晚6點35分起開始發放小提燈，下午4點30分發放號碼牌，顏色隨機，送完為止。

明年生肖馬年，彰化月影燈季的小提燈推出全新的「RODY跳跳馬」小提燈藍、粉顏色漂亮又可愛。（縣府提供）

縣府將於12月27日在八卦山大佛風景區大佛前廣場舉辦點燈儀式，宣告長達65天的燈期一路亮到明年3月1日。（記者張聰秋攝）

