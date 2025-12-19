體驗「空中霸主」獵捕山羌!玉山瀕危熊鷹特展登場

玉山國家公園在南投水里遊客中心舉辦「熊鷹」特展，透過壺鈴模擬山羌，讓民眾體驗熊鷹能抓起比自身重一倍的獵物。（記者劉濱銓攝）

台灣體型最大的瀕危猛禽「熊鷹」，玉山國家公園內約有2、300隻，佔全台7分之1，玉山國家公園管理處今起舉辦「雲端上的白鷹－熊鷹特展」，透過熊鷹標本、3D列印鷹爪，以及壺鈴模擬山羌，讓民眾體驗熊鷹抓起比自身重一倍的獵物，現場還有多種影音互動裝置，可望讓民眾更加認識園區的「空中霸主」，展期至明年12月。

玉管處今在南投水里遊客中心舉辦「鳶飛魚躍特展開幕暨新書發表會」，國家公園署長王成機也出席參與，會中發表海洋大學教授陳義雄著作的「玉山水世界－玉山國家公園水域生態手冊」，介紹玉山園區內的台灣最長濁水溪、最廣的高屏溪，以及東部最大的秀姑巒溪等3大水系源頭棲地、生物與水域樣貌。

另有玉管處聘用研究員印莉敏，以圖文編纂的「阿里山山椒魚觀察札記」，書中記錄她與台灣大學教授朱有田團隊，在玉山塔塔加園區繁殖山椒魚的過程，展現玉山園區作為冰河孑遺生物山椒魚在高山棲地的關鍵地位。

玉管處說，此次也與台灣猛禽研究會合作，舉辦熊鷹生態特展，以深入淺出方式呈現台灣體型最魁偉，卻面臨生存威脅的留棲性猛禽，展場不僅有標本，還有3D列印鷹爪，可讓民眾放在手掌感受猛禽利爪，並可手機掃碼聆聽熊鷹叫聲，還有以絨毛包覆壺鈴讓民眾舉起，模擬體驗3公斤左右的熊鷹，可獵捕6公斤的山羌，展現空中霸主的獵食能力，盼藉多元展示，強化民眾對猛禽保育的重視。

民眾可將3D列印鷹爪放在手心，感受猛禽的利爪。（記者劉濱銓攝）

玉山國家公園在南投水里遊客中心舉辦「熊鷹」特展，展出標本與3D列印鷹爪。（記者劉濱銓攝）

