為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗南苗市場停車場明年元旦啟用 12/20提前試運轉免費停

    2025/12/19 15:45 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市南苗市場前設有人行道，禁止民眾停車。（苗栗市公所提供）

    苗栗市南苗市場前設有人行道，禁止民眾停車。（苗栗市公所提供）

    苗栗市最大傳統市場南苗市場停車空間不足，苗栗市公所向國有財產署、軍方取得市場中正路對街1000坪土地租用，規劃為臨時停車場，原本22日起試運轉，因應鄉親需求，提前至明（20）日到年底試運轉，明年元旦起啟用收費，歡迎民眾多加利用。

    苗栗市公所表示，南苗市場停車場規劃有機車車格共202格，另有身心障礙優先機車格2格，汽車車格67格，另有身心障礙優先汽車格2格。汽機車出入停車場動線部分，市公所請機車請由中山路雙入口進場，民生街及中山路726巷出口出場。汽車於中山路設置各1出入口，民生街設置1入口進場，請依循動線行駛進出。未來啟用收費後，機車單次停放費用為20元，前1小時內免費停放，當日上限20元。汽車前一小時進場費用20元，後每半小時10元計價一次，當日上限180元。

    苗栗市公所今（19）日表示，南苗市場停車場提前至20日上午8點半啟動試運轉，因應開放首日市公所團隊、義交、警察都會到場引導，讓停車鄉親能夠停得安全、停得安心。公所提醒人行道、紅線都禁止停車、路口號誌已啟動運轉，請鄉親依照號誌管制穿越、請勿隨意穿越馬路；市場前路口號誌管制從早上6點至中午12點，其餘時段為閃燈。

    此外，苗栗市公所與代表、里長們和苗栗縣養雞協會前理事長黃梅蘭等人，將準備666份耶誕節紅色彩蛋分送民眾，象徵一路發、事事順利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播