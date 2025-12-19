苗栗南苗市場停車場明年元旦啟用 12/20提前試運轉免費停

苗栗市南苗市場前設有人行道，禁止民眾停車。（苗栗市公所提供）

苗栗市最大傳統市場南苗市場停車空間不足，苗栗市公所向國有財產署、軍方取得市場中正路對街1000坪土地租用，規劃為臨時停車場，原本22日起試運轉，因應鄉親需求，提前至明（20）日到年底試運轉，明年元旦起啟用收費，歡迎民眾多加利用。

苗栗市公所表示，南苗市場停車場規劃有機車車格共202格，另有身心障礙優先機車格2格，汽車車格67格，另有身心障礙優先汽車格2格。汽機車出入停車場動線部分，市公所請機車請由中山路雙入口進場，民生街及中山路726巷出口出場。汽車於中山路設置各1出入口，民生街設置1入口進場，請依循動線行駛進出。未來啟用收費後，機車單次停放費用為20元，前1小時內免費停放，當日上限20元。汽車前一小時進場費用20元，後每半小時10元計價一次，當日上限180元。

苗栗市公所今（19）日表示，南苗市場停車場提前至20日上午8點半啟動試運轉，因應開放首日市公所團隊、義交、警察都會到場引導，讓停車鄉親能夠停得安全、停得安心。公所提醒人行道、紅線都禁止停車、路口號誌已啟動運轉，請鄉親依照號誌管制穿越、請勿隨意穿越馬路；市場前路口號誌管制從早上6點至中午12點，其餘時段為閃燈。

此外，苗栗市公所與代表、里長們和苗栗縣養雞協會前理事長黃梅蘭等人，將準備666份耶誕節紅色彩蛋分送民眾，象徵一路發、事事順利。

