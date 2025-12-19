為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    別讓飛行變受罪！ 前空姐曝飛機餐「4樣飲食」要注意

    2025/12/19 16:13 即時新聞／綜合報導
    前資深空服員分享，在低壓與乾燥的環境下，人體的消化系統與味覺會發生變化，示意圖。（歐新社）

    搭乘長途航班不僅要克服時差，機艙內的飲食選擇也大有學問。前資深空服員分享，在低壓與乾燥的環境下，人體的消化系統與味覺會發生變化。她提醒旅客，除了注意食物新鮮度，更應避開「未密封」及「易脹氣」的餐點，以免在飛行途中出現身體不適，毀了美好的旅程。

    綜合外媒報導，擔任空服員長達12年的克羅克（Charlotte Crocker）指出，雖然航空公司對機內食安有嚴格標準，但在極度狹窄的機艙廚房中，要短時間內供應大量餐點，過程難免存在變數。她點名「水果」或「沙拉」等未經密封處理的食物，指出這類餐點在準備或配送過程中，較容易發生清洗不徹底或蓋子脫落的狀況，在特殊的高空環境下，腸胃敏感的旅客應更謹慎選擇。

    除了食物，飲品的選擇同樣關鍵。克羅克建議旅客在飛行期間應避免飲用「酒精」與「碳酸飲料」。由於機艙內空氣乾燥，攝取酒精會加速脫水現象，讓疲勞感加劇；而碳酸飲料則因高空壓力變化，容易在胃部產生氣體，引發腹部膨脹與不適。此外，在高空中，人類的味覺會變得遲鈍，導致飛機餐通常含有較高的鹽分，攝取過鹹或辛辣的食物，容易引發水腫與腸胃刺激。

    為了在長途飛行中維持最佳狀態，克羅克透露自己執勤時多半會準備茶包、即溶燕麥片或蘇打餅乾等成分單純且易於消化的食物。她強調，這些食物不僅能避免攝取過多人工調味，也能降低因環境變換帶來的胃腸壓力。不過她也提醒，各國機場的安檢標準與航空公司規定不同，旅客若想效法自備餐點，務必事先確認相關規定。

