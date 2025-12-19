為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃機接機臨停科技執法上路 115年起先宣導、4月正式開罰

    2025/12/19 15:43 記者劉信德／桃園機場報導
    航警局在桃園機場入境車道開始測試違規停車科技執法，宣導期後將直接開罰。（記者劉信德攝）

    航警局在桃園機場入境車道開始測試違規停車科技執法，宣導期後將直接開罰。（記者劉信德攝）

    經常出國、或有機場接送需求的民眾要注意了！桃園國際機場將針對入境接機車輛導入「科技執法」，未來車輛在接送區臨停超過3分鐘即可能受罰。相關設備已完成設置並進入測試階段，預計於4月1日正式上路。

    內政部警政署航空警察局表示，為改善桃園國際機場接機道路違規臨停問題、提升交通順暢與行車安全，將試辦為期兩年的「科技執法」。未來針對入境接送車輛臨停超過3分鐘的情形，將以科技設備進行取締。

    航警局指出，科技執法設備將設置於桃園國際機場第一航廈及第二航廈的入境接機道路，針對違反《道路交通管理處罰條例》第56條之違規臨停行為進行取締。只要車輛在接送區臨停超過3分鐘，系統將全程自動拍照與錄影，並由員警依規定製單告發，罰鍰金額為600元至1200元。

    記者實地走訪發現，相關科技執法系統已進入測試與驗收階段，現場電子看板清楚顯示「科技執法、違停偵測」提醒，若車輛臨停超過3分鐘，螢幕上甚至會顯示完整車號，促請駕駛盡速離開。對於新措施，一名張姓駕駛表示，接機通常都是旅客出來後車輛才會開過來，3分鐘的臨停時間相當合理。

    為讓民眾充分了解並適應新措施，航警局規劃自115年1月1日起至3月31日止，實施為期3個月的宣導期。宣導期間設備將持續運作，但僅作為提醒用途，不會實際取締告發；機場也將透過廣播、電子看板及官網等多元管道加強宣導。科技執法預計於115年4月1日0時起正式啟用，屆時將全面依法執行。

    航警也呼籲，接送旅客的車輛可多加利用航廈內停車場提供的30分鐘免費停車服務，先將車輛停放於停車場內，待旅客領取行李、確認已在等待區後，再駛入黃線臨停區接人，以免違規受罰。

    現場電子看板清楚顯示「科技執法、違停偵測」提醒，若車輛臨停超過3分鐘，螢幕上甚至會顯示完整車號，促請駕駛盡速離開。（記者劉信德攝）

    現場電子看板清楚顯示「科技執法、違停偵測」提醒，若車輛臨停超過3分鐘，螢幕上甚至會顯示完整車號，促請駕駛盡速離開。（記者劉信德攝）

    航警局在桃園機場入境車道開始測試違規停車科技執法，宣導期後將直接開罰。（記者劉信德攝）

    航警局在桃園機場入境車道開始測試違規停車科技執法，宣導期後將直接開罰。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播