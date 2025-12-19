國立苗農技藝競賽放異彩 奪6金手、14優勝、3團體獎

國立苗栗農工三年級學生在全國技藝競賽家事、農業及工業類多項職種中榮獲6面金手獎、14項優勝及3項團體獎，成績亮眼，校長張世波（前中）表揚得獎學生。（記者張勳騰攝）

全國高級中等學校學生技藝競賽成績揭曉，國立苗栗農工三年級學生在家事類、農業類及工業類多項職種中大放異彩，共榮獲6面金手獎、14項優勝及3項團體獎，成績亮眼。

校長張世波今（19）日在校慶活動中表揚得獎學生，他表示，獲獎學生均是長時間反覆練習、精進技能的累積，加上各科老師們犧牲夜間與假日、全心投入培訓的成果。技職教育的價值，不只是在競賽中得獎，更重要的是讓學生在過程中建立專業自信、培養解決問題的能力，為未來升學與就業奠定穩固基礎。

請繼續往下閱讀...

國立苗栗農工指出，家事類競賽中，家政科學生張峻哲於「飾品製作職種」榮獲金手獎第二名，學生巫彥妤於「膳食製作職種」榮獲金手獎第三名；另有吳佳恩、謝金宸、賴雅婕分別於飾品製作與服裝製作職種中榮獲優勝。

農業類競賽方面，森林科學生曾元祺榮獲「森林職種」金手獎第二名，羅翊銨榮獲金手獎第三名、曾信傑獲優勝第六名；此外，畜保科學生羅姵淇於「畜產保健職種」榮獲金手獎第六名，食品加工科學生黃卉瑀在「食品加工職種」榮獲金手獎第五名。另有農經科學生李鈞澤、園藝科林郁純、畜保科邱沛綺、機電科詹益成、加工科葉智凱等學生分別於各職種中獲得優勝。

工業類競賽，電機科學生邱冠程、家電科李建華於「室內配線職種」榮獲優勝；化工科曾秉鋐於「化驗職種」榮獲優勝；機電科學生詹京諺、詹京叡於「機器手臂技術職種」均榮獲優勝。此外，飾品製作職種團體榮獲全國第二名、森林職種團體榮獲全國第二名、食品加工職種團體榮獲全國第三名，充分展現苗栗農工團隊合作與整體訓練的堅實實力。

國立苗栗農工三年級學生在全國技藝競賽家事、農業及工業類多項職種中榮獲6面金手獎、14項優勝及3項團體獎殊榮。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法