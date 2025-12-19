桃機北廊廳12/25正式啟用！ 不在北廊廳登機也能隨時參觀

桃園機場北廊廳即將在12月25日正式營運，即使旅客不在北廊廳D11到D18登機門登機，也能到北廊廳參觀。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北登機廊廳預計在下週四（25日）正式啟用，登機門為D11到D18。桃園機場公司說明，正式營運後，北廊廳就變成開放空間，只要旅客時間允許，即使不在北廊廳登機，也能隨時到北廊廳去參觀。

北廊廳有8個登機門，編號為D11到D18，桃園機場公司從12月1日起試營運，提供國籍航空試營運，並將營運問題反映給機場公司。試營運期間，只有實際從D11到D18登機的旅客能進入；下週四（25日）正式營運後，即使不在D11到D18登機的旅客，也能到北廊廳參觀。

請繼續往下閱讀...

桃園機場公司今天（19日）也公布試營運期間的旅客回饋狀況，截至昨天（18日）止，已執行航班184架次，旅運量達4萬392人次，航班目的地/出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。

機場公司在試營運期間同步辦理旅客滿意度調查，總體評價部分平均得分為4.58顆星（滿分5顆星），結果顯示整體服務表現獲旅客高度肯定及正面好評。機場公司表示，將持續蒐集航空公司及旅客體驗與回饋意見，為12月25日正式啟用做好準備，也將以更加精進提升的服務品質迎接年底耶誕與元旦旅運高峰。

12月1日到12月14日為第三航廈北廊廳試營運的第一階段，以離場航班為主，共執行離場航班122架次，旅運量達2萬6562人次。自12月15日起，試營運進入第二階段，開始增加安排到場航班進行驗證測試，15日至18日，共執行航班62架次，其中包含離場航班48架次，到場航班14架次，旅運量達1萬3830人次。

在旅客滿意度方面，總體評價平均得分為4.58顆星，其中4項核心指標平均得分分別為環境觀感4.59顆星、設施便利性4.41顆星、資訊清晰度4.43顆星、服務人員4.66顆星，顯示旅客對北廊廳各面向普遍給予正面回饋。

桃園機場公司副總李俊德表示，旅客也有很多建議如調整廣播聲音、步行距離等，機場公司都已經立即調整或提供愛心車等方案，持續優化服務。他也提醒，耶誕節到跨年為全球觀光熱門時間，今年耶誕節與元旦有許多民眾自行請假安排出國行程，預估12月25日耶誕節航班數約767架次、1月1日元旦約759架次，每日平均運量均約14萬人次。

最後，機場公司提醒，因目前已停止在飛行途中發放紙本入國登記表，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），免費申辦，旅客也可在桃園機場官網首頁，連至移民署友善連結，也建議出發前最早3天即可先行填寫完成，以提升入境效率。

試營運期間，旅客對北廊廳評價良好。（桃園機場公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法