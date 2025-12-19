高雄榮總攜手一卡通推通勤減碳 助攻2050淨零碳排目標

高雄榮總攜手一卡通推動通勤減碳，助攻2050淨零碳排目標。（一卡通公司提供）

高雄榮總今（19）日宣布與一卡通公司合作，導入「通勤減碳服務」共同簽署「醫院永續發展倡議書」，同時也紀念35週年院慶，特別發行限定版一卡通紀念卡，卡面設計結合院區建築，吸引醫病人員搶購收藏。

高雄榮總院長陳金順表示，此次導入一卡通通勤減碳服務，是十大永續策略中「環境永續」的實踐，透過發行院慶限量版一卡通紀念卡，邀請同仁從日常通勤開始，將個人小行動匯集成守護地球的大力量，讓醫療照護與環境永續並行。

此外，高榮透過綠色採購、院區節能，以及太陽光電設施等多項綠色方案，積極回應2050淨零碳排目標，並以具國際認證的精準碳排數據，協助醫院響應綠色通勤，共同邁向淨零目標。

一卡通提供「通勤減碳服務方案」是少數能以實際乘車交易紀錄為依據，精準計算員工通勤碳排量的服務，儲值卡或iPASS MONEY乘車碼可搭乘全台各項大眾運輸，相關搭乘數據均通過英國標準協會（BSI）ISO 14064 第三方查核，具備國際標準驗證。

董事長廖泰翔表示，一卡通的服務不只是智慧支付的推動者，更是協助政府及企業達成永續目標的核心夥伴，高榮導入一卡通通勤減碳服務，不僅展現公立醫學中心在環境永續上的決心，也為市民樹立了綠色生活的典範。

