    竹縣10校900高中生成年禮 手掌開印留下「責任印記」

    2025/12/19 14:42 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣各高中職成年禮學生代表們跟校長一起用手掌用印，留下責任印記。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天10所高中職共900名學生，參加縣府教育局主辦的「大膽竹夢，青春同行」的「青春任意門」成年禮活動，與副縣長陳見賢、教育局副局長林益洲一起用手掌開印，共同留下「責任印記」，象徵正式開啟青春的任意門，也宣告：「我已長大，我將更有且更能承擔責任」。

    縣府教育局青年事務科長陳宥婕說，參考民俗有認為年滿16歲即算成年的看法，所以今天成年禮慶賀對象，是年滿16歲到18歲的高二、高三學生，10所縣內高中職共有約900生符合資格，整個慶祝活動匯聚了青年競演、名人放大絕、「竹」夢成功夢想見證等環節，熱鬧歡慶他們成長。

    在10校大競演中，各校使出渾身解數，有以熱舞、熱音、嘻哈出戰的，也有人表演調酒。至於名人放大絕和「竹」夢成功夢想見證，有時下年輕人的偶像LCY呂植宇、Saturnday以及VERA帶來舞台演出外，也分享自己逐夢心路歷程與挑戰，給所有在場學生勇於突破自我、追求理想的信心。

    每名學生都可獲成年禮證書，現場還準備了AirPods Pro2、Switch主機、JBL GO防水藍牙喇叭、柯達立可拍相機等抽獎禮品讓他們交好運。

    縣府教育局也安排各校校長在自家學生代表的左胸口貼上祝禱徽章，祝福所有成年學生們未來萬事美好，陳見賢則送上成年禮證書，並與所有學生代表們共同用手掌開印留下自己的責任印記，開啟青春的任意門模式，代表他們已經真正長大。

    新竹縣各高中職成年禮學生代表們跟校長一起用手掌用印，留下責任印記。（記者黃美珠攝）

    新竹縣各高中職校長們在成年學生代表的左胸口貼上祝禱徽章，祝福成年後的孩子們可以萬事美好，更有責任和擔當。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢致贈成年禮證書給學生代表們。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天共有10校、900生齊聚一堂慶祝自己成年了。（記者黃美珠攝）

