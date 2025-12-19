為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育部青年百億圓夢基金 助20青年赴日交流地方創生

    2025/12/19 14:28 記者王峻祺／宜蘭報導
    圓夢青年齊聚頭城金魚厝邊，初步分享海外交流心得，島讀生活商行執行長彭仁鴻（右2）20日將主持成果發表會。（島讀生活商行提供）

    圓夢青年齊聚頭城金魚厝邊，初步分享海外交流心得，島讀生活商行執行長彭仁鴻（右2）20日將主持成果發表會。（島讀生活商行提供）

    教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，由宜蘭頭城「島讀生活商行」策畫「D-4-10小鎮再生中」圓夢專案，11月帶領20位青年赴日本宮城縣，展開為期15天交流，聚焦地方創生及農山漁村產業政策，今、明舉行成果發表。

    島讀生活商行執行長彭仁鴻說，今年11月帶領20位青年遠赴日本，行程跨足宮城縣仙台市、大崎市、栗原市及南三陸町，拜會宮城縣廳，從制度面理解「農山漁村產業政策」與「地方創生」的官民協力模式，隨後深入鳴子溫泉鄉，探討木芥子工藝與青年創業復甦傳統產業。

    他說，團隊也前往栗原市花山地區，觀察「極限村落」如何透過空屋活化及「關係人口」經營，在資源有限下創造新契機，亦見證南三陸町將311災後記憶，轉化為防災教育與土地共生的韌性實踐。產業面部分，則透過走訪智慧農業及林業循環設施，理解「六級產業化」對永續經濟的重要性。

    彭仁鴻說，此行不僅是視野的開拓，更是「行動的起點」，透過跨國交流，期許參與青年能將宮城縣的「關係網絡」與「組織化經營」經驗帶回台灣，為在地創生注入更多具體且可持續的行動方案。

    圓夢青年今天齊聚頭城金魚厝邊，初步分享海外交流心得；20日下午1點則將於蘭陽烏石港海景酒店舉辦成果發表會，由島讀生活商行執行長彭仁鴻與從事台日國際教育交流工作的日人山口廣輝主持。

