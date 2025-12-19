為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    西瓜籽是彈跳床！ 竹縣新豐鄉「呱呱公園」啟用

    2025/12/19 14:22 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」遊戲區猶如西瓜黃色果肉的地墊上洞洞，遠看貌似西瓜籽，其實是彈跳床。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」遊戲區猶如西瓜黃色果肉的地墊上洞洞，遠看貌似西瓜籽，其實是彈跳床。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉名列縣府一鄉鎮一特色公園，歷時9個月打造的「呱呱公園」今天剪綵啟用，鄉長徐煒傑說，總共斥資1800萬元，公所用新豐特產~西瓜為題營造，結合地形條件，串聯遊戲、休憩以及通行空間，形塑地方特色休憩場域，希望全齡民眾來到這裡放鬆，特別是小朋友們可以因為歡樂而開心地「呱呱」叫。

    徐煒傑說，「呱呱公園」不含一旁的滯洪生態池，占地就有1000多坪，具5個特色，首先就是標榜「吾（五）」們的公園！不僅是全齡者共享，原來棲息在基地的小青蛙等昆蟲也能持續在這裡生活，達到共融、永續的環境目標。

    其次就是便利性，因為公邊緊鄰省道台1線、康樂路，交通便利，停車也很便利，汽機車、身障停車位都非常符合大家的需求。

    第3個就是主題性強，不僅有紅色的西瓜景觀牆供打卡，整個休憩區、遊樂設施區也都採紅、黃肉的西瓜造型。有小小孩喜愛的溜滑梯，也有勇於冒險的小朋友能嘗試的滑索，黃色廣場上的洞洞其實是彈跳床，許多設計都暗藏驚喜巧思。

    第4個特色就友善性很強，整個公園大開大闔，民眾四方都能進入，且均有緩衝坡道供行動不便者、嬰兒車、輪椅、或是菜籃族順暢入內歇腳放鬆。遊樂區黃色地墊和綠色草皮則是小朋友們衝刺前後的緩衝區，大人席地而坐、甚至躺著也行，入夜點了燈照樣迎賓。

    最後就是這個公園結合性很強，串聯環境生態、友善地形原貌、又是老少咸宜全齡化都可使用的共融場域。

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」內的溜滑梯結合攀爬架，給孩子手腳並用和下滑的快感。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」內的溜滑梯結合攀爬架，給孩子手腳並用和下滑的快感。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」內的滑索提供熱衷冒險的孩子前往挑戰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」內的滑索提供熱衷冒險的孩子前往挑戰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」歷時9個月的打造，今天剪綵啟用。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉「呱呱公園」歷時9個月的打造，今天剪綵啟用。（記者黃美珠攝）

