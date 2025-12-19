冬遊台南龜丹溫泉 觀旅局：5業者取得合法溫泉標章

龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈，設施完善，讓遊客在山林環抱中盡享泡湯樂趣。（南市觀旅局提供）

寒冷冬季正是泡湯的最佳時節，台南坐擁關子嶺與龜丹兩大知名溫泉區，結合山林景觀、天然湯泉與豐富觀光資源，成為冬季旅遊不可錯過的療癒首選，目前龜丹溫泉區已有5家業者取得政府核發的合法溫泉標章。

南市觀旅局表示，位於楠西區的龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈、觸感滑潤，富含多種天然礦物質，不僅四季皆宜，冬季泡湯更能感受暖湯帶來的身心放鬆。

觀旅局長林國華指出，目前龜丹溫泉區已有5家業者取得政府核發的合法溫泉標章，其中由觀旅局委外經營的龜丹溫泉體驗池，設有結合自然景觀的露天湯池與獨立湯屋，讓遊客在山林環抱中盡享泡湯樂趣。周邊溫泉會館也結合在地飲食與住宿服務，提供多元且優質的休憩選擇，滿足不同族群的旅遊需求。

觀旅局表示，推薦遊客泡湯之餘，順遊周邊景點，規劃一趟冬季限定的生態美食之旅，如前往曾文水庫搭乘觀光船欣賞湖光山色與生態景觀、至梅嶺健行賞梅品嚐梅子雞料理，或漫步玉井老街品味芒果乾、情人果等在地農產，回程也可選購楠西盛產的蜂蜜、咖啡等特色伴手禮。

此外，龜丹溫泉體驗池攜手SoJoy極悅療癒工作室推出「溫泉X瑜珈X聲缽」療癒活動，廣受好評，透過泡湯與身心療癒課程，協助民眾舒緩壓力，歡迎民眾走進山城，體驗慢活、自然與人文兼具的療癒旅程。

南市觀旅局推薦遊客到龜丹溫泉泡湯之餘，順遊周邊景點，品嘗美食，來一趟生態美食之旅。（南市觀旅局提供）

