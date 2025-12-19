空服員抱病上班猝逝 家屬控長榮說謊：有時間做公關、沒時間還一個公道？

長榮航空孫姓空服員在10月初抱病上班，最後不幸病逝，引發各界抨擊長榮航空的勞動條件。（記者吳亮儀攝）

長榮航空孫姓空服員今年10月初抱病值勤，返台後病逝，引發各界抨擊長榮航空的勞動環境。桃園市空服員職業工會在今天（19日）代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

聲明稿指出，家屬一直以為長榮航空是間體面的大公司，應該會好好照顧女兒，可是直到她躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

請繼續往下閱讀...

家屬聲明指出，女兒走了兩個月了，長榮航空不停說會積極檢討、會全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」

家屬也指出，看到長榮航空公司副總在記者會上說取得家屬諒解，「我們真的不懂，你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

家屬聲明指出，因為不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空的回應竟然是繼續說謊，說全力協助家屬的需要，但只是寄信給我們，說可以來申請喪葬補助，這不是做人的義理，「我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

家屬聲明最後強調，家屬的需要很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡跟我們談，「我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

孫姓空服員家屬聲明稿。（桃園市空服員職業工會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法