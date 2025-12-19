風一來就心驚！台西1.9公里海堤破洞 雲縣府獲2.15億啟動修復

全長近1.9公里的台西有才寮大排出海口新興海堤因年久失修，去年凱米颱風將堤防沖出2個長10米缺口，地方盼趕緊修繕。（記者李文德攝）

雲林縣台西鄉有才寮大排出海口新興海堤全長近1.9公里，去年凱米颱風將堤防沖出2個長10米缺口，地方憂未來可能「破堤」大量海水將灌入，縣府中央補助2.15億元經費，將堤防加高至6.2米，今（19）舉辦動工典禮。縣府表示，工程約540天盼完工後給當地居民更安全環境。

台西鄉長李文來表示，台西新興養殖區面積約300公頃，其海堤全長1.9公里，在此養殖文蛤的漁民眾多，此地更是必經之路，但每逢大浪拍打，石頭等物品被強風拍打落下，恐有人身安全，因此地方民眾盼修繕；台西鄉民代表丁秋塗指出，此處海堤多以石礫、砂土堆砌而成，興建至今數十年未曾修復，加上海堤因地層下陷、又處於臨海面，海浪長期拍打導致土石沖落，每逢颱風天更是一堆礫石就會散落在道路，危險無比。

林姓養殖戶指出，海堤脆弱無比，如去年凱米颱風就被強勁海浪沖出兩個長10米的缺口，就連山陀兒颱風也將堤防大片礫石沖落道路，還有一艘藍色小船筏也被沖落，道路根本難以通行，地方擔憂如果潰堤大量海水灌入，恐將造成嚴重災情。

縣府水利處長許宏博表示，縣府獲公共工程委員會約2.15億元災後復建經費修繕，採用L型擋浪牆加高形式，將海堤高度從4.5米提高至6.2米，靠海的堤前坡以拋石增厚抵禦海浪衝擊，堤後則用改為混凝土面工，避免土石影響道路。

今天上午縣長張麗善、台西鄉長李文來、縣議員吳惠蘭等多位地方民代及民眾一同出席開工典禮。

張麗善表示，工程將花費540天預計後年中完工，期盼能夠杜絕海浪越過堤防致災的情形，為當地民眾提供更安全的生活環境。

縣府獲中央經費挹注，19日舉辦修復工程開工典禮。（記者李文德攝）

去年山陀兒颱風更曾將一艘小船筏吹落至道路。（資料照）

