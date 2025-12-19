為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「韓國留學生」黑琵「揹書包」 前兩年去嘉義、今年現身台東

    2025/12/19 13:39 記者劉人瑋／台東報導
    揹著「書包」的年輕「留學生」黑面琵鷺，今年不在嘉義停歇，這次選擇台東落腳。（莊姓鳥友提供）

    

    去年出現在嘉義的黑面琵鷺，最近被發現牠現身台東市的太平溪出海口，由於牠本在韓國被繫放，背上還揹著發報器，被鳥友暱稱「揹書包」，即使如今溪口正在進行工程，但黑琵顯然不為所動，又被說成「專心向學的韓國留學生」。

    這隻背有衛星定位發報器，右腳藍白色環、左腳紅色環編號「12E」的全球保育重點物種黑面琵鷺，近日吸引不少鳥友前往拍攝。

    根據「台灣黑面琵鷺保育協會」記載，這隻冬候鳥大明星，為2023年6月在韓國仁川南洞水庫保護區（Namdong Reservoir）所繫放，當時還是剛會飛的幼鳥，被暱稱為「JIAHN」，去年10月發現的兩筆紀錄都在嘉義布袋，這次從出生地風塵僕僕地直航台東，直線距離超過1700公里，揹著「書包」東漂，展現驚人的飛行能力。

    雖然太平溪下游正在進行疏濬作業，怪手及工程車進進出出，相當吵雜，空中偶爾還有戰機呼嘯而過，但是溪流中一隻相對高大的黑面琵鷺獨自佇立溪中，老神在在地用牠扁平的嘴喙攪水抓魚蝦，逮到獵物就往空一拋、張口吞下，顯得十分悠閒。

    閒暇無事，牠還跟一群在地的高蹺鴴相伴，單腳站立休息，更是相對引人注目。

    

    

    

    

