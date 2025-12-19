淡水金色水岸六大主題水岸耶誕光雕 12/20晚間6點浪漫登場

「淡水金色水岸耶誕光雕」將於20日起，每天晚上6點至10點在淡水金色水岸璀璨展演。（記者翁聿煌攝）

新北市冬季最受矚目的「淡水金色水岸耶誕光雕」將於20日溫馨點燈，活動將持續37天至明年1月25日止，每日晚間6點至10點在淡水金色水岸璀璨展演，新北市高灘地工程管理處今年以「溫馨、浪漫、童趣」為主題，打造6大光雕互動場景，結合河岸景觀與燈光藝術，營造兼具夢幻意象與故事性的耶誕夜景。

主燈展區位於淡水捷運站後方的金色水岸，今年最具甜蜜氣息的主題燈區「光聚甜心時光」，以高達8公尺的耶誕樹為主角，搭配環繞周邊的薑餅人守衛隊光雕與繽紛暖色燈光，營造洋溢幸福感的節慶氛圍，成為情侶、親子與好友拍照打卡的熱門亮點。

請繼續往下閱讀...

現場並規劃象徵祝福的「晶緞心願盒」、趣味互動的「雪人抱抱」、充滿童話質感的「拐杖屋物語」，以及今年全新推出的「星耀漫步時光」與宛如光隧道般的「星光聖誕道」，適合親子家庭、情侶及好友同遊，在漫天光影中感受濃厚聖誕氣息。

高灘處長黃裕斌表示，金色水岸今年底節慶氛圍濃厚，除六大耶誕主題光雕外，也將迎接2026年到來，於12月31日晚間20點26分在淡水河畔施放長達13分14秒的跨河煙火秀，超過3萬發煙火及12款限定特殊造型煙火將在夜空綻放，邀請市民朋友共赴淡水，一同迎接嶄新一年。

黃裕斌補充，今年金色水岸廣場也將有一位「神秘可愛角色」驚喜亮相，融入聖誕光雕增添趣味敬請期待，提醒民眾金色水岸交通便捷，周邊多線公車可直達，並可串聯鄰近商圈與美食景點，歡迎多加利用大眾運輸，在浪漫光影中留下最美好的聖誕與跨年回憶，民眾前往金色水岸，可搭乘台北捷運紅線（淡水信義線）於終點淡水站下車，往河岸方向步行約5-10分鐘即可抵達。

今年主燈展區以高達8公尺的耶誕樹為主角，營造洋溢幸福感的節慶氛圍。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法