環境部預告碳封存開發不分規模 皆須實施環評

環境部今日預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，除了配合立法院日前三讀修正環評法加嚴光電環評，納入實施環評規定外，也擬將不分規模大小的碳封存開發一律實施環評。（記者黃宜靜攝）

環境部今預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條、第42條及第46條附表6修正草案；此次修正主要是因應「環境影響評估法」第5條條文經立法院114年11月14日三讀通過，將設置太陽光電發電系統應實施環評規定以新增第5條第3項、第4項規定方式納入「環境影響評估法」修正，並經總統於114年11月28日公布，因此修正此標準第29條及第46條附表6；另為避免二氧化碳捕捉後封存場址造成環境影響，也一併修正增訂此標準第42條第7款規定。

環境部環境保護司司長徐淑芷表示，此次修法因考量到碳封存可能有洩漏、地質安全、地下水等環境影響，因此擬在碳封存選址上，不論規模大小、是否為實驗性質，一律都要實施環評。

至於光電環評修法上，徐淑芷指出，立法院三讀修正《環評法》加嚴光電環評，環境部也直接於認定標準中載明光電環評適用母法規定。

