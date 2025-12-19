感謝蜂農平和對待貪嘴熊 林保署推「黑熊也忍不住偷吃的蜂蜜」

今年初黑熊於蜂場偷吃蜂蜜。（林保署提供）

今年初有台灣黑熊闖進花蓮卓溪一養蜂場偷吃蜂蜜，黑熊邊趕蜜蜂吃得超香甜，蜂農池明鎮損失多個蜂箱但冷靜面對也沒傷害黑熊，為感謝蜂農，農業部林業及自然保育署特別為池明鎮設計打造「黑熊忍不住偷吃的蜂蜜」故事禮盒，讓民眾有機會品味讓黑熊也凍抹條的甜蜜滋味。

今年初在卓溪一蜂場偷吃蜂蜜的不是小熊維尼，而是台灣黑熊，林保署表示，今年初花蓮分署接獲池明鎮通報有黑熊闖入蜂場，到場後發現黑熊狂嗑20箱蜂箱中的蜂蜜，池明鎮回憶，當天傍晚正準備搬運蜂箱，竟瞥見有隻小黑熊悄悄將蜂箱拖入草叢「大快朵頤」，在約20公尺外的漆黑山林中，一雙亮亮的眼睛盯著他長達40分鐘，林業保育署表示，池明鎮在第一時間通報並保持冷靜，是避免人熊衝突的關鍵，花蓮分署除依「台灣黑熊生態服務給付方案」提供獎勵並補償損失，蜂農後續願意積極配合防熊措施，避免更大可能的衝突風險。

請繼續往下閱讀...

為感謝蜂農，林保署還特別設計故事禮盒為蜂農推廣蜂蜜，禮盒與蜂蜜瓶身都有超可愛的台灣黑熊外，還可看到黑熊偷吃蜂蜜被發現的超萌插畫，其中蜂蜜有2種口味，一為森林龍眼蜜，另一為富里百花蜜，相關產品除在網路平台販售，即起到12月28日還會在台北信義新天地A9館的T368 城鄉物產展」上架，數量有限，售完為止。

禮盒以蜂箱概念作為設計發想，搭配黑熊視線跟隨蜂蜜找尋香味來源。（林業保育署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法