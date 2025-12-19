為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    感謝蜂農平和對待貪嘴熊 林保署推「黑熊也忍不住偷吃的蜂蜜」

    2025/12/19 12:17 記者楊媛婷／台北報導
    今年初黑熊於蜂場偷吃蜂蜜。（林保署提供）

    今年初黑熊於蜂場偷吃蜂蜜。（林保署提供）

    今年初有台灣黑熊闖進花蓮卓溪一養蜂場偷吃蜂蜜，黑熊邊趕蜜蜂吃得超香甜，蜂農池明鎮損失多個蜂箱但冷靜面對也沒傷害黑熊，為感謝蜂農，農業部林業及自然保育署特別為池明鎮設計打造「黑熊忍不住偷吃的蜂蜜」故事禮盒，讓民眾有機會品味讓黑熊也凍抹條的甜蜜滋味。

    今年初在卓溪一蜂場偷吃蜂蜜的不是小熊維尼，而是台灣黑熊，林保署表示，今年初花蓮分署接獲池明鎮通報有黑熊闖入蜂場，到場後發現黑熊狂嗑20箱蜂箱中的蜂蜜，池明鎮回憶，當天傍晚正準備搬運蜂箱，竟瞥見有隻小黑熊悄悄將蜂箱拖入草叢「大快朵頤」，在約20公尺外的漆黑山林中，一雙亮亮的眼睛盯著他長達40分鐘，林業保育署表示，池明鎮在第一時間通報並保持冷靜，是避免人熊衝突的關鍵，花蓮分署除依「台灣黑熊生態服務給付方案」提供獎勵並補償損失，蜂農後續願意積極配合防熊措施，避免更大可能的衝突風險。

    為感謝蜂農，林保署還特別設計故事禮盒為蜂農推廣蜂蜜，禮盒與蜂蜜瓶身都有超可愛的台灣黑熊外，還可看到黑熊偷吃蜂蜜被發現的超萌插畫，其中蜂蜜有2種口味，一為森林龍眼蜜，另一為富里百花蜜，相關產品除在網路平台販售，即起到12月28日還會在台北信義新天地A9館的T368 城鄉物產展」上架，數量有限，售完為止。

    禮盒以蜂箱概念作為設計發想，搭配黑熊視線跟隨蜂蜜找尋香味來源。（林業保育署提供）

    禮盒以蜂箱概念作為設計發想，搭配黑熊視線跟隨蜂蜜找尋香味來源。（林業保育署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播