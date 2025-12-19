新北市府啟動永和頂溪捷運站策略性更新 擬建中央公園、地下停車場

市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。（新北市城鄉局提供）

為提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，新北市府城鄉發展局長黃國峰指出，市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業，擬於明年上半年新北住宅及都市更新中心先啟動A單元（1.68公頃）招商；此策略性更新地區鄰近捷運頂溪站2號出口，規劃為3處更新單元，採分期分區開發，規劃「中央公園」等公共設施、公益空間及地下公共停車場。

黃國峰介紹，頂溪捷運生活圈自1950年代開始發展，雖有商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲、公共設施、綠地及污水管道布設不足，加上部分計畫道路未開闢完成，導致交通動線混亂，區域內也有許多老舊建物，且有騎樓不連貫、違停普遍等狀況，影響消防與生活品質；對此，市府規劃在捷運商圈核心打造一座中央公園，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，同時為回應地區停車需求，將興建地下公共停車場，改善永和長期停車不足的問題。

城鄉局補充，頂溪策略性更新地區位處永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，具高度發展潛力，全區分為3處更新單元，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、拓寬計畫道路、提升街廓退縮空間等改善手段，並導入增額容積機制、訂定都市設計規範，檢討開放空間系統。

