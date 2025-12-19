為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市府啟動永和頂溪捷運站策略性更新 擬建中央公園、地下停車場

    2025/12/19 12:12 記者黃子暘／新北報導
    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。（新北市城鄉局提供）

    為提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，新北市府城鄉發展局長黃國峰指出，市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業，擬於明年上半年新北住宅及都市更新中心先啟動A單元（1.68公頃）招商；此策略性更新地區鄰近捷運頂溪站2號出口，規劃為3處更新單元，採分期分區開發，規劃「中央公園」等公共設施、公益空間及地下公共停車場。

    黃國峰介紹，頂溪捷運生活圈自1950年代開始發展，雖有商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲、公共設施、綠地及污水管道布設不足，加上部分計畫道路未開闢完成，導致交通動線混亂，區域內也有許多老舊建物，且有騎樓不連貫、違停普遍等狀況，影響消防與生活品質；對此，市府規劃在捷運商圈核心打造一座中央公園，並以綠廊及開放式空間串連捷運、學校、商圈及鄰里場域，同時為回應地區停車需求，將興建地下公共停車場，改善永和長期停車不足的問題。

    城鄉局補充，頂溪策略性更新地區位處永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，具高度發展潛力，全區分為3處更新單元，未來將透過更新事業計畫併同都市計畫變更，提供公共設施、拓寬計畫道路、提升街廓退縮空間等改善手段，並導入增額容積機制、訂定都市設計規範，檢討開放空間系統。

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    市府今年啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約5.6公頃，並於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年啟動招商作業。圖為現況。（新北市城鄉局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播