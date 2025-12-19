為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卡哇伊！台中海洋館企鵝排隊健檢 量體重、抽血萌樣曝光

    2025/12/19 11:46 記者張軒哲／台中報導
    乖乖量體重的企鵝。（台中海洋館提供）

    乖乖量體重的企鵝。（台中海洋館提供）

    歲末年終，台中海洋館的明星生物「麥哲倫企鵝」迎來了年度最重要的時刻！「年終團體大健檢」，企鵝量體重、乖乖受檢的超萌模樣首度公開，療癒指數滿分！

    「麥哲倫企鵝屬於溫帶企鵝，對環境濕度與衛生要求極高。」館方表示，除了日常的照護作業，如觀察外觀、監測每日攝食量外，館方更偕同中興大學獸醫學院獸醫師團隊，定期執行血液及咽喉等檢測。透過專業數據分析，不僅能預防疾病發生的可能性，更能為每隻企鵝建立專屬的「健康資料庫」，全方位守護牠們的身體狀況。

    檢測當天，經歷前一天20小時禁食的企鵝們，就像準備打疫苗的小朋友般，既興奮又害怕地在隔離區候診。由於企鵝從外觀難以辨識性別，飼育員細心地透過牠們翅膀上的「身分證」彩色臂環來確認身分。

    有趣的是，被點名的企鵝有時還會跟飼育員玩起「你追我閃」的躲貓貓，最終才乖乖上秤量體重；隨後再由採檢人員於腳丫子抽血，並貼上專屬小繃帶止血。

    這群完成健檢、換上亮麗新羽的麥哲倫企鵝，已展現出神采奕奕的姿態，準備好在春節期間與大家見面。台中海洋館表示，2026年度門票現已全面開放線上預訂，由於館內採取預約分流制以維持參觀品質，熱門時段名額有限，建議民眾及早規劃。

    隔離區候診的企鵝們。（台中海洋館提供）

    隔離區候診的企鵝們。（台中海洋館提供）

