「神」旅行頭一遭！海神媽祖搭林鐵上阿里山 明早祈福看日出

交通部長陳世凱（左）與奉天宮董事長何達煌恭請媽祖坐火車。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家風景區管理處與嘉義縣新港奉天宮攜手合作辦理的「阿里山神旅行抵嘉」，今天上午在嘉義市北門車站由交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀與奉天宮董事長何達煌等人恭請台澎金馬「海神媽祖」坐上林鐵「栩悅號」，將與全縣18鄉鎮20多尊神明會合，明天一早在阿里山祝山觀日平台祈福看日出。

阿里山神旅行今天上午9點在北門車站舉辦隆重的登車儀式，許多信眾趕來送行，場面熱烈。

陳世凱指出，多數神明不曾搭過火車，更不要說坐林鐵觀光列車，以來自金門的媽祖為例，搭過船和飛機，這次搭火車還是頭一遭，而且眾神上山旅行別具意義，除遶境為山區鄉親祈福，也會有許多遊客會跟著神的旅行足跡上山遊憩，包括到媽祖看日出的地方迎接第一道曙光，可望帶動國旅觀光熱潮。

何達煌表示，感謝各界的大力協助共同促成這次「媽祖遊阿里山」盛會，邀請到澎湖、金門等地媽祖參與，形成跨海連心的祈福之旅，也祈願在媽祖庇佑下，所有民眾都能平安健康、事業順利。

12月19至22日的4天神旅行，第1天搭乘「栩悅號」從嘉義北門站啟程至奮起湖及阿里山車站；第2天清晨到祝山迎曙光，隨後前往番路鄉隙頂、竹崎鄉石棹與阿里山鄉樂野等地巡禮；第3天則前往梅山鄉太和、瑞里與瑞豐地區；第4天到梅山鄉圓潭、太興及太平雲梯鑽轎祈福，最後回到阿里山遊客中心舉行「平安宴」。

台、澎、金、馬「海神媽祖」搭乘林鐵「栩悅號」。（記者蔡宗勳攝）

「阿里山神旅行抵嘉」由獅陣打前鋒。（記者蔡宗勳攝）

