「賈桃樂青年企業實習推動計畫」明年持續推動 已規劃52場次活動

「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪大型機械運作流程。（桃竹苗分署提供）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「賈桃樂青年企業實習推動計畫」，今年成功協助超過500名青年進入企業實習或就業，桃竹苗分署長賴家仁說，2026年持續推動計畫，規劃推出52場次相關活動，盼協助青年掌握就業方向、順利銜接職場。

明年度的「賈桃樂青年企業實習推動計畫」，將辦理大專校院企業實習與參訪、關鍵職涯講座等，共12場次，至於國高中（職）的職場參訪則有40場次，目的是透過校外職場參訪、企業實習活動等，讓青年在就學階段就能體驗產業環境，提早認識產業發展趨勢。

桃竹苗分署今年度推動的計畫，已協助超過500名青年進入企業實習或就業，台灣大學材料工程學系的邱姓學生7月間利用暑假期間前往半導體企業實習，他說，就學期間了解有興趣的產業環境，有助於讓他釐清未來職涯方向；賴家仁說，明年度將以「青年、企業、學校三方共贏」的核心精神，整合產學資源以打造優質的職涯支持鏈，持續推動計畫，協助桃竹苗地區的青年做好完善的職涯規劃。

「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪眼科診所。（桃竹苗分署提供）

