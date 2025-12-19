為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「賈桃樂青年企業實習推動計畫」明年持續推動 已規劃52場次活動

    2025/12/19 11:35 記者周敏鴻／桃園報導
    「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪大型機械運作流程。（桃竹苗分署提供）

    「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪大型機械運作流程。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「賈桃樂青年企業實習推動計畫」，今年成功協助超過500名青年進入企業實習或就業，桃竹苗分署長賴家仁說，2026年持續推動計畫，規劃推出52場次相關活動，盼協助青年掌握就業方向、順利銜接職場。

    明年度的「賈桃樂青年企業實習推動計畫」，將辦理大專校院企業實習與參訪、關鍵職涯講座等，共12場次，至於國高中（職）的職場參訪則有40場次，目的是透過校外職場參訪、企業實習活動等，讓青年在就學階段就能體驗產業環境，提早認識產業發展趨勢。

    桃竹苗分署今年度推動的計畫，已協助超過500名青年進入企業實習或就業，台灣大學材料工程學系的邱姓學生7月間利用暑假期間前往半導體企業實習，他說，就學期間了解有興趣的產業環境，有助於讓他釐清未來職涯方向；賴家仁說，明年度將以「青年、企業、學校三方共贏」的核心精神，整合產學資源以打造優質的職涯支持鏈，持續推動計畫，協助桃竹苗地區的青年做好完善的職涯規劃。

    「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪眼科診所。（桃竹苗分署提供）

    「賈桃樂青年企業實習推動計畫」安排學生參訪眼科診所。（桃竹苗分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播