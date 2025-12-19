高雄4區12/30停水9至15小時 影響21萬戶用水

高雄4區將於12月30日停水9至15小時，影響21萬戶用水。（記者陳文嬋攝）

台水公司將於12月30日辦理拷潭淨水場電氣設備檢驗，高雄市鳳山等4區將於12月30日週二上午9時至18時停水9小時，另管末高地區上午9時至24時停水15小時，總計影響21萬戶用水。

水公司表示，4區12月30日週二上午9時至18時停水共17.8萬戶，停水區域包括林園區全區；大寮區內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮；小港區高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。

還有鳳山區埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）停水。

另壓降區域為鳳山區文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。

此外，2區管末高地區影響時間12月30日周二上午9時至24時，包括林園區林家里，小港區小港區孔宅里之旭日街一帶。

另外，鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。

水公司表示，拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗，同步辦理「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」，請民眾提前儲水備用。

