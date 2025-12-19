LaLaport高雄今上樑 最快明年第4季開幕

LaLaport 高雄今天舉行上樑儀式。（記者李惠洲攝）

三井不動產集團在台灣的第三座LaLaport，位於衛武營國家藝文中心對面的LaLaport 高雄，今天（19日）舉行上樑儀式，預計最快明年第4季、最慢後年第1季正式開幕，這也是鳳山區第1家大型百貨公司。

三井集團於110年底通過評選，標得台糖鳳山國泰重劃區土地，112年6月底動土，投資百億打造6萬2千坪結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心。

LaLaport 高雄鄰近捷運橘線鳳山西站，規劃樓高7層、地下2層，將引進超過270個日系與國內外品牌，設計理念以「城市綠色巢穴」為主題，藉由大片綠意植栽，打造全新型態的購物中心新地標。

台灣三井不動產董事長久一康洋今天於上樑儀式致詞時，感謝市長陳其邁的大力支持，LaLaport 高雄今天上樑後，各項準備工作進入關鍵階段，有許多具有魅力的品牌即將進駐，亮點包括一家全球矚目的沉浸式藝術先驅，及高雄在地餐飲企業漢來美食等，三井會運用過去累績的開發經驗，成為高雄的新地標。

陳其邁說，三井的工程品質及營運，都有口皆碑，此次配合市府「鳳山中城」建設進駐。這是鳳山建城237年以來，第1家大型百貨公司，鳳山是高雄人口最多的行政區，有35萬多人，很遺憾一直沒有大型百貨公司 ，LaLaport讓鳳山市民殷切期待。

LaLaport 高雄原本預計明年第3季開幕，但目前尚未取得使用執照，台灣三井不動產公關部資深經理曾玲玲表示，目前預計最快明年（2026）第4季、最慢後年（2027）第1季正式開幕。

台灣三井不動產董事長久一康洋（右二）歡迎市長陳其邁（左二）。（記者李惠洲攝）

