大學學測倒數 心理、輔導與諮商類獲「數位原住民」關注

大學學測進入倒數30天，大學問網站分析高中生關注熱度，公布前10大熱門學類，依序為心理、法律、財務金融、英語文、藥學、企業管理、資工／電機／電子、數位媒體設計、輔導與諮商、醫學等，其中5大學類與國考證照相關，接續是熱門產業相關，但仍有興趣導向和個人需求，高中生對大學科系的關注和喜好，整體朝著「就業導向」強勁發展。

大學問指出，心理與法律學類仍強勢盤踞第1、2名，輔導與諮商學類亦穩定維持在第9名，心理與輔導諮商學類熱度高，反映出「數位原住民」世代對於「理解自我」與「情感支持」具備強烈的求知欲，考生傾向將個人對心理健康的體悟轉化為專業追求。

而法律學類長年熱度不減，則源於明確的職涯晉升路徑，對社會組考生，司法官與律師等專業國考不僅代表社會地位，更是穩定高薪的同義詞，在經濟波動下，法律專業成為考生心中不可取代的「高含金量」志願。

大學問網站在今（2025）年11月20日至12月17日間，分析網站內33萬筆科系瀏覽數、涵蓋9.3萬名真實使用者的GA4大數據，並比對教育部113學年及過去20年官方統計資料，列出高中生最關注的「10大熱門學類排行榜」。

大學問分析指出性別差異，男生熱門科系20年不變，女生選擇自由度高，根據教育部統計，從93學年到113學年，男生就讀人數最多的前三大科系皆為電機、資訊和機械，以113學年為例，大學男生16.52%都是理工男，而在大學問網站分析115學測考前熱門學類當中，資工、電機、電子排名第7，反映台灣從電子硬體到半導體產業，長期穩居台灣高薪就業人口最多的領域，顯示高中男生對於「錢途」保持高度關注。

但女生選擇大學科系，20年來除了企業管理長年維持就讀人數前三名，其他科系隨時代變化，學士班女生人數最多前三名：113學年依序為護理、企業管理、財務金融；103學年為企業管理、護理、資訊管理；93學年則是企業管理、資訊管理、財務金融，女生選擇科系雖也呈就業導向，但不若男生高度集中。

