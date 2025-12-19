為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市青年事務局輔導4組社會企業團隊 取得P&PF國際認證

    2025/12/19 10:43 記者周敏鴻／桃園報導
    「山腳狗創意有限公司」通過審查取得P&PF國際認證。（桃園市政府提供）

    「山腳狗創意有限公司」通過審查取得P&PF國際認證。（桃園市政府提供）

    桃園市政府青年事務局去年輔導9組社會企業團隊取得「人與地球優先（People & Planet First，簡稱P&PF）」國際認證，多數因認證而獲得與政府共推服務、企業聯名、電商平台上架等合作機會，今年青年局輔導的團隊，已有4組通過P&PF審查取得國際認證。

    P&PF國際認證由社會企業世界論壇推動，認證的價值是提供第三方信任背書，針對組織宗旨、營運方式、收入結構、盈餘運用、治理架構進行審查的過程中，能強化團隊營運治理與影響力框架，以提升品牌可信度，增加政府、企業等與社企團隊合作的意願，對於社企後續希望拓展市場或媒合資源，都有實質效益。

    今年已通過P&PF審查的社企團隊，包括「台灣生物循環科技股份有限公司」以AI生物處理技術協助企業管理與轉化廢棄物、「洺鈞畜產科技股份有限公司」以中草藥替代抗生素並導入AI監控與溯源來提升生產透明度、「RE´ME 果菓」透過醜果再製與教育推廣提升農產利用率、「山腳狗創意有限公司」運用廢棄竹材結合原住民族文化製作桌遊來帶動社區參與，都是由青年局與中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心合作輔導。

    青年局長侯佳齡說，市府透過系統化輔導、競賽機制，協助社會企業團隊以國際標準檢視組織架構、營運模式等，順利通過國際認證後，團隊參與採購合作、跨域媒合、自身募資、進入ESG供應鏈，都更能獲得外界信任。

    「RE´ME果菓」以醜果再利用、教育推廣與產品開發，通過審查取得P&PF國際認證。（桃園市政府提供）

    「RE´ME果菓」以醜果再利用、教育推廣與產品開發，通過審查取得P&PF國際認證。（桃園市政府提供）

