南北韓為何大不同？ 諾貝爾獎得主詹姆斯．羅賓遜來台演講解密

諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜近日在台大演講「國家為何會失敗」。（圖由台大提供）

諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson），近日在國立台灣大學演講「國家為何會失敗」時指出，唯有在政治權力較為分散，且國家具備執行法治與保障財產權能力的情況下，創新誘因才能長期維持，他以南北韓為例說明，即便地理與文化條件相近，政治制度的差異仍會深刻影響經濟表現，顯示經濟成就的差距，本質上是制度選擇的結果。

台大「宋恭源先生頂尖研究講座」17日邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主、美國芝加哥大學哈里斯公共政策學院大學講座教授詹姆斯．羅賓遜，以「國家為何失敗」為題發表專題演講。他強調，廣納型經濟制度 （inclusive economic institutions），能創造廣泛參與的機會，讓具備能力與創意的人才脫穎而出，同時與政治權力較為分散、且國家具備執行法治與保障財產權能力的政治制度密不可分。

請繼續往下閱讀...

台大校長陳文章介紹羅賓遜為當今政治經濟學、制度經濟學與比較發展研究領域的頂尖學者，其研究深刻改變國際學界對「國家為何會失敗」的理解，並為制度、歷史與經濟發展之間的關係奠定重要的分析框架。

去（2024）年，羅賓遜與美國麻省理工學院教授戴倫．艾塞默魯 （Daron Acemoglu）、賽門．強生 （Simon Johnson） 共同獲得諾貝爾經濟學獎，以表彰其在制度形成與演化理論上的開創性貢獻，特別是對「政治與經濟制度如何形塑國家繁榮與貧困」的深刻分析增強學界對於政治體系與經濟發展之間關係的理解。

羅賓遜在演講中先以英國工業革命為例，剖析經濟成長與技術突破背後的制度性根源，並引導學生思考「為何某些社會比其他社會更具創新能力與科技活力」，強調經濟成長的核心不僅在於科技本身，而在於能否建立支持創新的制度環境。

羅賓遜進一步以燈泡發明為例，說明專利制度本身即是一種關鍵的制度設計，專利制度的核心功能，在於為創新者提供清楚且可信的誘因，確保創意與努力能獲得合理回報，從而促進長期的技術進步與經濟發展。專利制度亦是典型的廣納型經濟制度 ，能創造廣泛參與的機會，實施公正法律制度、維持公平競爭的環境，讓具備能力與創意的人才脫穎而出。

台大校長陳文章（右）介紹羅賓遜（左）為當今政治經濟學、制度經濟學與比較發展研究領域的頂尖學者。（圖由台大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法